Galatasarayda bir transfer daha!

Yıldız futbolcu 6 hafta forma giyemeyecek

Yıldız futbolcu 6 hafta forma giyemeyecek

Real Madrid'in Levante ile oynadığı maçta sakatlanan Fransız yıldız Karim Benzema'nın yaklaşık altı hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Jose Sosa tarihe geçecek!

Jose Sosa tarihe geçecek!

Jose Sosa ile el sıkışan Fırtına, Arjantinli yıldız için adeta servet ödeyecek. Yıldız futbolcunun, Trabzonspor’a 3 yıllık maliyeti 19 milyon Euro olurken, Sosa da Bordo-Mavili ekibin en pahalı transferlerinden biri olarak tarihe geçecek.
En güçlü aday Niasse

En güçlü aday Niasse

Aykut Kocaman’ın, “Çok yönlü bir oyuncu alacağız” sözlerinden sonra gözler listedeki adaylara çevrildi.
Robin van Persie kadro dışı kalabilir!

Robin van Persie kadro dışı kalabilir!

Fenerbahçe’nin şu anda yabancı kontenjanı dolu. Bugün bir transfer daha açıklaması beklenen Sarı-Lacivertliler, TFF’ye bildirilecek son listede sakatlığı nedeniyle Van Persie’yi çıkartabilir.
Vida'dan Türkiye itirafı

Vida'dan Türkiye itirafı

Gelecek sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de görmeyi beklediğimiz, Hırvat Milli Takımı’nın yıldızlarından Vida, karşılaşma sonunda çarpıcı itiraflarda bulundu.
Pedro Franco'nun yeni takımı belli oldu

Pedro Franco'nun yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ın 'kendine kulüp bul' dediği Kolombiyalı futbolcusu Pedro Franco, 1 yıllığına Boluspor'a kiralandı.
Lichtsteiner Beşiktaş'a cevap verdi

Lichtsteiner Beşiktaş'a cevap verdi

Beşiktaş'ın ilgilendiği İsviçreli sağ bek Stephan Lichtsteiner, kendisine yapılan teklifi reddederek Juventus'ta kalmaya karar verdi.
Adem Büyük bombası

Adem Büyük bombası

Kadrosuna Burak Yılmaz dışında bir yerli forvet daha katmak isteyen Trabzonspor, rotasını Adem Büyük’e çevirdi. Kasımpaşa’da kadro dışı kalan tecrübeli oyuncunun transferi gerçekleşirse, Dame N’Doye ile yollar ayrılacak.

Galatasaray'da bir transfer daha!

Kayserili 17 yaşındaki Kazım Çelik, geçen sene Kayseri Erkiletspordan Manavgatspora, bu sene de Galatasaray'a transfer oldu.

Galatasarayda bir transfer daha!

Futbola 12 yaşında Erkiletsporda başlayan ve mavi beyazlı kulüpte U13, U14, U15, U16, U17, U19 ve 1.Amatör Küme'deki A takımda oynadıktan sonra geçen sezon 3'üncü Ligde yer alan Manavgatspor'da 17 maçta forma giyen Kazım Çelik, ağustos ayında Antalya ekibi ile sözleşmesini fesh etti.

Transfer döneminin son günlerinde genç yetenek, kendisini 2020'ye Galatasaraylı yapan sözleşmeye imza attı.

17 yaşında profesyonel olan forvet oyuncusu  Kazım Çelik, tutkunu olduğu takıma transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Galatasaray'da flaş istifa!

Galatasaray'da flaş istifa!

Igor Tudor kötü oyunun sebebini açıkladı

Igor Tudor kötü oyunun sebebini açıkladı

Galatasaray ilk puan kaybını yaşadı

Galatasaray ilk puan kaybını yaşadı


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güncel
Galatasarayda bir transfer daha!

Galatasaray'da bir transfer daha!

Kayserili 17 yaşındaki Kazım Çelik, geçen sene Kayseri Erkiletspordan Manavgatspora, bu sene de Galatasaray'a transfer oldu.
Galatasarayda flaş istifa!

Galatasaray'da flaş istifa!

Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesi gelmesiyle birlikte Medya ve İletişim Direktörü olan İskender Baydar görevinden istifa etti.
Igor Tudor kötü oyunun sebebini açıkladı

Igor Tudor kötü oyunun sebebini açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Antalyaspor beraberliğini değerlendirdi ve "Oynadığımız oyuna göre 1 puan iyi diye düşünüyorum." dedi.

Galatasaray ilk puan kaybını yaşadı

Galatasaray ilk puan kaybını yaşadı

Lige 3’te 3’le başlayan Galatasaray, ilk puan kaybını Antalya'da yaşadı. Sarı-Kırmızılılar, 4. hafta maçında deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Gomis'le öne geçen Aslan, Eto'o'yu durduramadı ve Akdeniz'de 2 puan bıraktı.
Katalan radyosu Arda Turanın Galatasaraya transfer olduğunu iddia etti!

Katalan radyosu Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olduğunu iddia etti!

Katalan RAC1 radyosuna göre Barcelona, Arda Turan'ı iki yıl kiralık olarak Galatasaray'a gönderiyor.
Galatasaraydan gece yarısı bombası!

Galatasaray'dan gece yarısı bombası!

Galatasaray Kulübü, Latovlevici ve kulübü Kardemir Karabükspor ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varıldığını KAP'a yaptığı açıklamayla bildirdi.
Sol bekin Babası geliyor

Sol bekin Baba'sı geliyor

Chelsea’nin 23 yaşındaki Ganalı futbolcusu Abdul Rahman Baba’yla bir süredir ilgilenen Sarı-Kırmızılılar, oyuncudan olumlu geri dönüş alınca İngiliz kulübüyle temasa geçti.
Biri en geç cuma günü açıklanabilir!

Biri en geç cuma günü açıklanabilir!

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Chelsea’nin sol bekleri Baba Rahman ve Kenedy için İngiltere’ye gidecek. Hedef, iki oyuncudan birini cuma gününe kadar açıklamak.
Ocak ayında imzayı atacak!

Ocak ayında imzayı atacak!

Her konuda anlaşılmasına rağmen Juventus izin vermediği için Galatasaray’a gelemeyen Asamoah, devre arasında Sarı- Kırmızılı kulüp ile ön protokol imzalayacak.
Igor Tudordan olay karar!

Igor Tudor'dan olay karar!

Galatasaray'ın Hırvat teknik direktörü Igor Tudor, Kwadwo Asamoah transferinin son dakikada gerçekleşmemesinin ardından yeni bir karar aldı.
Bafetimbi Gomise büyük destek

Bafetimbi Gomis'e büyük destek

Galatasaray futbolcusu Bafetimbi Gomis için Türk Telekom Stadyumu'nda büyük sürprizler hazırlandı....
Yasin Öztekinde son dakika! Ayrılıyor mu?

Yasin Öztekin'de son dakika! Ayrılıyor mu?

Yasin Öztekin, kendisi hakkında çıkan transfer haberlerine sert çıktı, “Galatasaray’dan ayrılmıyorum. Bir yıl daha sözleşmem var. Bu...
Lucescu Galatasaray idmanında

Lucescu Galatasaray idmanında

Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 2. haftasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla...
Selçuk İnanda flaş gelişme

Selçuk İnan'da flaş gelişme

Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan maç öncesinde ısınmak için sahaya çıkmadı....
TT Arenada Tudora büyük tepki

TT Arena'da Tudor'a büyük tepki

Galatasaray taraftarı Kayserispor maçı öncesi yapılan anonsta Igor Tudor'un ismini duyunca ıslıkladı....
Galatasarayda bir ayrılık daha her an yaşanabilir

Galatasaray'da bir ayrılık daha her an yaşanabilir

Martin Linnes’in, ligin başlamasına kısa süre kala formdan düşmesi, Norveçli futbolcunun kaderini değiştirdi....