Galatasarayda bir istifa daha!

Taraftardan sorumlu yönetici Alper Narman, Antalya’daki olaylar sonrasında eleştirilince görevi bırakmak istedi. Ancak başkan Özbek, Nasuhi Sezgin’den sonra bunun yanlış yorumlanacağını belirtip, Narman’ı kalmaya ikna etti.

Antalyaspor deplasmanı, Galatasaray’ı deyim yerindeyse birbirine kattı. Sarı-kırmızılılarda, bu karşılaşmanın ardından Nasuhi Sezgin, futboldaki görevlerinden el çekerken, ikinci istifa da baş gösterdi.

Taraftardan sorumlu yönetici Alper Narman, sarı-kırmızılı kafilenin Antalya’da karşılaştığı protestolar ve takım otobüsün saldırıya uğramasından sonra gelen eleştiriler üzerine görevi bırakma kararı aldı ancak bu düşüncesinden vazgeçirildi.

Narman’ın, polisin gözaltına almak istediği taraftarları koruması yönetim içerisinde eleştirilere neden olurken, genç idarecinin kendisine gösterilen tepkiden rahatsız olduğu bildirildi.

Taraftardan sorumlu isim olmasının yanı sıra seyahat organizasyonlarını da düzenleyen sarı-kırmızılı idarecinin, Başkan Dursun Özbek’le de görüşerek, “Bu işi yapamadığım düşünülüyorsa görevimi bırakmaya hazırım” dediği öğrenildi. Özbek’in ise, Nasuhi Sezgin’in Sportif AŞ’deki görevlerinden istifa etmesine kadar götüren olaydan sonra yeni bir kriz istemediği ve şimdilik Narman’ın istifasını engellediği vurgulandı.

Diğer taraftan Galatasaraylı taraftarların Gençlerbirliği maçında protesto için büyük bir organizasyon içinde olduğu ve bu durumun endişe ile takip edildiği belirtildi.