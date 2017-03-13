Galatasarayda bir dönem sona eriyor!

Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu dönemi sona eriyor. Yönetim, tecrübeli oyuncuya sezon sonunda hizmetlerinden dolayı teşekkür edecek.

Galatasaray yönetimi, sezon sonunda takımda önemli değişiklikler yapmayı düşünüyor. Teknik direktör Igor Tudor'un raporu doğrultusunda bazı isimler ile yolları ayırmayı planlayan yönetim, değişime öncelikle 30 yaş üzeri oyunculardan başlayacak.

Galatasaray'da uzun yıllardır forma giyen Sabri Sarıoğlu ile görüşecek olan yönetim, takıma verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ederek önümüzdeki yıl kadroda düşünülmediğini iletecek. Tudor'un, takımı gençleştirme adına bu karara sıcak baktığı ve yönetime vereceği listenin ilk sırasında Sabri Sarıoğlu'nun bulunduğu ifade edildi.

Riekerink döneminde sağ bekte forma şansı bulan deneyimli oyuncu, Tudor'un göreve gelmesiyle birlikte yedek kulübesinde yer almaya başlamıştı. Gençlerbirliği mücadelesinde Hakan Balta sakatlandıktan sonra oyuna giren Sabri Sarıoğlu Galatasaray formasıyla ligde 350.maçına çıkmıştı. Ligin 6. haftasındaki Antalyaspor maçında sarı kırmızılı formayla 450. resmi maçına çıkan Sabri Sarıoğlu, A takım formasını 2003 yılında giydi. Milli futbolcu, 14 yılda 6 lig, 4 Türkiye Kupası, 5 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Ntvspor