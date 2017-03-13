Ben Arfa'ya izin çıktı!

Ben Arfa'ya izin çıktı!

Fransız yıldız hatem Ben Arfa'yı sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna katan PSG, oyuncunun kulüpten ayrılmasına izin verdi. İtalyanlar'ın iki büyük kulübü Roma ve Milan, Ben Arfa'yı transfer etmek için çalışmalara başladı.
Galatasaray'da bir istifa daha!

Galatasaray'da bir istifa daha!

Taraftardan sorumlu yönetici Alper Narman, Antalya’daki olaylar sonrasında eleştirilince görevi bırakmak istedi. Ancak başkan Özbek, Nasuhi Sezgin’den sonra bunun yanlış yorumlanacağını belirtip, Narman’ı kalmaya ikna etti.
Yeni Pogba'ya yakın takip!

Yeni Pogba'ya yakın takip!

Fenerbahçe’de devre arası döneminde boş geçen transfer dönemi sonrası çalışmalar erken başladı.
Simon Deli bombası!

Simon Deli bombası!

Son haftalarda müthiş bir çıkış yakalayan ve Süper Lig’de 5. sıraya kadar yükselerek gözünü Avrupa kupalarına çeviren Trabzonspor, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Transfer 40 milyon euroya bitiyor!

Transfer 40 milyon euroya bitiyor!

Gelecek sezon için güçlü ve Avrupa'yı sallayacak bir kadro kurmayı plânlayan ve Çinli Suning Grubu'nun himayesine giren Inter, ilk bombasını patlatmak üzere.
Grosskreutz'u döven Türk çıktı!

Grosskreutz'u döven Türk çıktı!

Bild Gazetesi, Kevin Grosskreutz'u 28 Şubat'da hastanelik eden kişinin, poliste yaralama ve tehlikeli yaralama suçlarından kaydı olan, 16 yaşında bir Türk olduğunu yazdı.
Cenk Tosun devlerin listesinde!

Cenk Tosun devlerin listesinde!

Avrupa liglerinde en çok gol atan oyuncuya verilen ESM Altın Ayakkabı Ödülü’nde kıyasıya rekabet sürüyor.
Fenerbahçe'yi yıkan haber!

Fenerbahçe'yi yıkan haber!

Osmanlıspor maçını tamamlayamayan Danimarkalı yıldız, bu haftaki Aytemiz Alanyaspor maçında da forma giyemeyecek.

Galatasaray'da bir dönem sona eriyor!

Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu dönemi sona eriyor. Yönetim, tecrübeli oyuncuya sezon sonunda hizmetlerinden dolayı teşekkür edecek.

Galatasarayda bir dönem sona eriyor!

Galatasaray yönetimi, sezon sonunda takımda önemli değişiklikler yapmayı düşünüyor. Teknik direktör Igor Tudor'un raporu doğrultusunda bazı isimler ile yolları ayırmayı planlayan yönetim, değişime öncelikle 30 yaş üzeri oyunculardan başlayacak.

Galatasaray'da uzun yıllardır forma giyen Sabri Sarıoğlu ile görüşecek olan yönetim, takıma verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ederek önümüzdeki yıl kadroda düşünülmediğini iletecek. Tudor'un, takımı gençleştirme adına bu karara sıcak baktığı ve yönetime vereceği listenin ilk sırasında Sabri Sarıoğlu'nun bulunduğu ifade edildi.

Riekerink döneminde sağ bekte forma şansı bulan deneyimli oyuncu, Tudor'un göreve gelmesiyle birlikte yedek kulübesinde yer almaya başlamıştı. Gençlerbirliği mücadelesinde Hakan Balta sakatlandıktan sonra oyuna giren Sabri Sarıoğlu Galatasaray formasıyla ligde 350.maçına çıkmıştı. Ligin 6. haftasındaki Antalyaspor maçında sarı kırmızılı formayla 450. resmi maçına çıkan Sabri Sarıoğlu, A takım formasını 2003 yılında giydi. Milli futbolcu, 14 yılda 6 lig, 4 Türkiye Kupası, 5 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Galatasaray'a müjde!

Galatasaray'a müjde!

Tudor onu takım otobüsünden kovdu!

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Rıdvan Dilmen'den penaltı için flaş yorum!

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Ntvspor

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Galatasaraya müjde!

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Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan uzak kalan Nigel de Jong, çalışmalara başladı.
Galatasarayda bir dönem sona eriyor!

Galatasaray'da bir dönem sona eriyor!

Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu dönemi sona eriyor. Yönetim, tecrübeli oyuncuya sezon sonunda hizmetlerinden dolayı teşekkür edecek.
Tudor onu takım otobüsünden kovdu!

Tudor onu takım otobüsünden kovdu!

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Rıdvan Dilmenden penaltı için flaş yorum!

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Galatasarayda Sneijder seferberliği

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