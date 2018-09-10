Galatasarayda bir ayrılık daha

Galatasaray'da bir ayrılık daha
Galatasaray'da Mali İşler ve Kurumsal Hizmetler Direktörü (CFO) Sedef Hacısalihoğlu ile yollar ayrıldı.
Transfer dönemini santrfor almadan transferi kapatan Galatasaray'da finanstan sorumlu isim olan Sedef Hacısalihoğlu'nun "toplama" hesabı yaptığı iddiaları gündeme gelmiş ve sarı-kırmızılılılar bu gelişmeyi yalanlamıştı.
TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray'da Finansal İşler Müdürü (CFO) Sedef Hacısalihoğlu ile yollar ayrıldı.
Hacısalihoğlu, 2014'te Ünal Aysal döneminde yüklü bir tazminat alarak işten çıkarılmış, 6 ay dinlendikten sonra tekrar görevine dönmüştü.
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