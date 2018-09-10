Galatasarayda bir ayrılık daha

Galatasaray'ın Belhanda'a verdiği ceza belli oldu

Galatasaray, Fatih Terim’in raporunun ardından Younes Belhanda ile ilgili yaptırımını belirleyecek. Yönetimin para cezası olarak ise düşündüğü rakamın 300 bin Euro (2.3 milyon TL) olduğu ve bunun oyuncunun yıllık ücretinden kesileceği bildirildi.