Galatasarayda beklenmedik ayrılık!

Galatasaray'ın en fazla gol atan oyuncularından biri olmasına rağmen yedek kulübesine hapsolan Eren Derdiyok, Basel'e gitmek istediğini yönetime bildirdi.

Yıldız futbolcu kendisini ısrarla isteyen Basel'e gitmeye sıcak bakıyor. İsviçre kulübü, Galatasaray’a önümüzdeki günlerde resmi teklif yapacak.

FİYATI 6 MİLYON EURO!

İsviçre kulübünün kısa süre içinde Galatasaray'la temasa geçerek resmi teklifte bulunması bekleniyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, sezon başında 4 milyon Euro'ya aldığı Eren için 6 milyon Euro fiyat biçtiği gelen bilgiler arasında.

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