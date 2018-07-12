Galatasarayda bayram havası! Transfer bitmek üzere

Galatasaray'da bayram havası! Transfer bitmek üzere
Galatasaray'ın takımdan ayrılması için ikna ettiği Tarık Çamdal'a talip çıktı.
Hedefi Süper Lig olarak belirleyen Eskişehirspor, eski oyuncusu Tarık Çamdal'a talip oldu.
Son olarak Ferhat Kiraz’ı renklerine bağlayan Kırmızı-Siyahlılar’ın gündemindeki son isim Tarık Çamdal. İki sezon önce de kiralık olarak Es Es’in formasını giyen sol bek için başkan Halil Ünal’ın devreye girdiği ve menajeriyle görüşmelere başladığı öğrenildi.
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