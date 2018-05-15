Galatasarayda 8 futbolcunun üzeri çizildi

Galatasaray'da 8 futbolcunun üzeri çizildi
Mevcut yönetim göreve devam edecekmiş gibi transfer planlamasını yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, öncelikle takım içindeki oyuncularla ilgili karar veriyor.
Sözleşmesi sona erecek
Ryan Donk’un takımda kalması için rapor veren Terim, kiralık oyuncular Nagatomo ve Denayer konusunda da vakit kaybetmeden harekete geçilmesini istiyor.
Yarım sezonluğuna İnter’ten kiralanan Japon sol bekin bonservisi İtalyan kulübünden alınacak. Denayer ise şartların oluşması halinde Manchester City’den tekrar kiralanacak.
Yolcular belli
Seçim atmosferinin transfer çalışmalarını aksatmamasını isteyen Fatih Terim, gidecekler konusunda da ön raporu hazırladı.
Başarılı hocanın gelecek sezon takımda düşünmediği isimler şöyle:
Tolga Ciğerci
Yasin Öztekin
Ahmet Çalık
Carrasso
Latovlevici
Hakan Balta
Koray Günter
Tarık Çamdal
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