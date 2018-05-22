Galatasarayda 6 yolcu

Şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gelecek sezon için planını hazırladı bile.

İmparator'un yaptığı durum değerlendirmesinde, "Geçen sezon önemli transferlere imza atılmış ancak takım tamamlanmamış. Bizler elimizden geldiğince yedek oyuncuları kazandık ama yeni sezonda alternatifi bol bir kadro kurmalıyız. Her şeyden önemlisi takımı gençleştirmeliyiz" dediği öğrenildi. Kulübün mali durumunu da dikkate alan Terim, hem maaş bütçesini düşürmeyi hem de transferleri uygun maliyetlerle bitirmeyi planlıyor. İşte yeni sezonun planı...

YASİN'İN KALMA İHTİMALİ DÜŞÜK, TARIK ÇAMDAL KESİN YOK!

Sözleşmeleri sona eren Cedric Carrasso, Latovlevici ve Koray Günter, kulüptekiler ile vedalaştı. Mukavelesinin sonuna gelen bir diğer isim Yasin'in kalma ihtimali düşük... Yedek kaleci Eray altyapı kontenjanından kadroda tutulabilir. Kutlamalarda yuhalanan ve şampiyonluk tişörtüne bile koyulmayan Tarık Çamdal ise yeni sezonda kesin olarak yok.

Kiralık sözleşmeleri sona eren Nagatomo ve Denayer'in UEFA kararı resmiyet kazanınca, bonservisleri alınmaya çalışılacak. Sevilla'dan dönen Carole maliyeti düşük (yıllık 700 bin Euro) olduğu için yaz kampına götürülecek. Sözleşmesi biten Donk'la ise aynı maddi koşullarda (1.5 milyon Euro garanti para) başarı performansına bağlı 1+1 yıl opsiyonlu sözleşme imzalanacak.

KİMLER GİDİYOR?

Carrasso

Latovlevici

Koray Günter

Yasin Öztekin

Tarık Çamdal

Hakan Balta

KİMLER KALIYOR?

Carole

Donk

Denayer

Nagatomo

Skorer