Galatasaraya transferde kötü haber! Fiorentina ile anlaştı!

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminden bu yana transfer etmek istediği stoperlerden biri olan Vitor Hugo, gelecek sezon İtalya Serie A'da forma giymeye hazırlanıyor.

Galatasaray'ın gelecek sezon kadrosuna katmak istediği stoper adaylarından olan Vitor Hugo elden kaçtı. Brezilyalı futbolcu gelecek sezon İtalya Serie A takımlarından Fiorentina ile anlaşmaya vardığı belirtiliyor.

Sarı kırmızılı kulübün devre arasından bu yana takip ettiği Vitor Hugo'nun Fiorentina'ya transferini Brezilya basınından Globo Esporte duyurdu. Başarılı stoperin 8 milyon euro karşılığında İtalyan ekibine transfer olduğu iddia edildi.

Galatasaray'ın devre arasında da kadrosuna katmak için uğraştığı Vitor Hugo'nun Palmieras ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunuyordu.

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