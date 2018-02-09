Galatasaraya Telles piyangosu vurdu

Galatasaray'dan ayrılırken sözleşmesine bir sonraki satıştan yüzde 10 pay alınacak maddesi konulan Alex Telles için 30 milyon euroluk fiyat biçildi.

Galatasaray'dan ayrılırken sözleşmesine sonraki satıştan %10 pay alıkacaktır maddesi konulan Alex Telles, dünya devlerinin listesine girdi.

30 milyon euro değer biçildi

Bu sezon Porto formasıyla 33 maçta 16 asist yapan Alex Telles, Avrupa devlerinin gözdesi.

Chelsea ve Juventus’un istediği Brezilyalı futbolcu için, Portekiz kulübü 30 milyon Euro (140 milyon TL) fiyat biçti. Galatasaray da bir sonraki satıştan yüzde 10 pay alacak.