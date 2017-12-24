Galatasaraya tam 3 şok birden!

Şenol Güneş: "Sorumlusu benim"

Şenol Güneş: "Sorumlusu benim"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig’in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında aldıkları 2-1’lik yenilgiyle lig yarışında puan olarak oldukça geride kaldıklarını ancak çok çalışıp bunu telafi etmek için uğraşacaklarını belirtti.
Beşiktaş yorumu: "Daha kolay bir rakiple eşleştik"

Beşiktaş yorumu: "Daha kolay bir rakiple eşleştik"

Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller, Goal'e verdiği röportajda Beşiktaş eşleşmesinde kağıt üstünde favori olduklarını söyledi.
Moussa Sow geri dönüyor

Moussa Sow geri dönüyor

Moussa Sow, Türkiye’ye dönmeye hazırlanıyor. Kariyerine Dubai’de devam eden Sow, devre arası transfer döneminde Süper Lig ekiplerin aldığı teklifleri değerlendirmek istiyor.
"Başkan istediği zaman 5 yıllık imzayı atarım"

"Başkan istediği zaman 5 yıllık imzayı atarım"

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un teknik direktörü Marius Sumudica, kontrat süresi dolmadan takımını yarı yolda bırakacak bir kişiliğe sahip olmadığını belirtti.
Yıldız ismi Süper Lig devine yazdılar

Yıldız ismi Süper Lig devine yazdılar

Portekiz'in tanınmış spor gazetelerinden Ojogo'nun iddiasına göre Beşiktaş ara transfer döneminde Benfica'nın Portekizli yıldızı Rafa Silva'yı transfer edecek.
Fenerbahçe'de aranan kan bulundu

Fenerbahçe'de aranan kan bulundu

Ocak ayı transfer döneminde sol bek ve orta sahaya mutlaka birer oyuncu almayı planlayan Fenerbahçe'de aranan 8 numara bulundu.
İşte Cengiz Ünder'in yeni adresi

İşte Cengiz Ünder'in yeni adresi

Sezon başında rekor bonservis ücretiyle Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder devre arasında başka bir takıma kiralanacak.
Fenerbahçe'de 3 kayıp birden

Fenerbahçe'de 3 kayıp birden

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor'u konuk etti. Fenerbahçe'nin üç savunmacısı Şener Özbayraklı, Martin Skrtel ve Roman Neustadter gördükleri sarı kartlar nedeniyle gelecek hafta Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Galatasaray'a tam 3 şok birden!

Süper Lig'de Göztepe'yi ağırlayan Galatasaray'da sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan Garry Rodrigues, gözyaşlarını tutamadı.

Galatasaraya tam 3 şok birden!

Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe'yi evinde konuk eden Galatasaray'da 2 şok birden yaşandı.

Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadelenin 34. dakikasında Galatasaray'da Maicon sarı kart gördü. Tecrübeli stoper, 2. yarının ilk maçı olan Kayserispor karşılaşmasında cezalı duruma düştü

Mücadelenin 38. dakikasında ise ikili mücadele sonrası sakatlanan Garry Rodrigues, kenara 'beni çıkartın' işareti yaptı. Kenara gelen Rodrigues gözyaşlarını tutmadı. Yıldız futbolcunun yerine oyuna 41. dakikada Yasin Öztekin dahil oldu.

Maçın 90. dakikasında sakatlanan orta sahanın etkili ismi Fernando sedye ile kenara geldi. Terim, Fernando'nun yerine oyuna Sinan Gümüş'ü soktu.

Maicon:

Maicon: "İmparator'la birlikte şampiyonluğa ulaşacağız"

Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar

Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar

Yasin Öztekin:

Yasin Öztekin: "Yüzde 100 penaltıydı"


 

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