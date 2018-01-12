Ozan Tufan için çılgın rakam

Ozan Tufan için çılgın rakam

Al-Gharafa’nın başına geçen Bülent Uygun, Wesley Sneijder’in ardından Ozan Tufan için de girişimde bulunmayı düşündüklerini söylemişti.
Giroud geliyor mu? Menajeri açıkladı

Giroud geliyor mu? Menajeri açıkladı

Adı Beşiktaş'la transfer dedikodularına karışan Olivier Giroud konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Arsenalli yıldızın menajeri, Fransız basınına yaptığı açıklamada oyuncusunun Beşiktaş'a olası transferi hakkında konuştu.
Galatasaray'da Pogba iddiası

Galatasaray'da Pogba iddiası

Savunmaya yapılacak takviye doğrultusunda birçok oyuncuyla görüşen Galatasaray’ın gündemine gelen son isim, St. Etienne’den Florentin Pogba oldu.
Bambaşka bir Lens

Bambaşka bir Lens

Kara Kartal’ın Hollandalı yıldızı, Antalya kampında adeta coştu! Sezonun ilk yarısındaki performansı eleştirilen 30 yaşındaki futbolcu, Belek’teki takım çalışmalarına yüksek formuyla damga vurdu.
Jose Sosa'da sona gelindi

Jose Sosa'da sona gelindi

Trabzonspor yönetimi, yarım sezonluk kiralık anlaşmaya vardığı Jose Sosa'nın bonservisini almak için Milan'a gerekli olan ödemeleri yapmaya hazırlanıyor.
RVP'ye 1 milyon euro daha

RVP'ye 1 milyon euro daha

F.Bahçe yönetimi ile Van Persie sonunda anlaştı. Hollandalı, yarım sezonluk parasının bir kısmını alıp sözleşmesini feshedecek.
Alman devi onu istiyor

Alman devi onu istiyor

Schalke 04, Galatasaray forması giyen Garry Rodrigues'i transfer listesine aldı.
F.Bahçe Volkan Şen ile mahkemelik oldu

F.Bahçe Volkan Şen ile mahkemelik oldu

Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman'ın kadroda düşünmediği ve sezon başında sözleşmesi fesh edilen Volkan Şen ile mahkemelik oldu.

Galatasaray'a sürpriz sol bek

Galatasaray, Claudio Taffarel’in önerdiği Brezilyalı sol bek Junior Tavares’i 1 yıllığına kiralıyor.

Galatasaraya sürpriz sol bek

Galatasaray’da sol bek bilmecesi son buluyor. Sarı-Kırmızılı takıma geri dönen kaleci antrenörü Claudio Taffarel, Brezilya’nın yükselen yıldızları arasında gösterilen Junior Tavares’i Galatasaray’a önerdi. Fatih Terim’in onay verdiği Brezilyalı yıldızla görüşmeler başladı. Taffarel’in bu transferde önemli bir rol oynadığı öğrenildi.

1 YILLIK KİRALIK VE OPSİYON

Galatasaray’ın ilk planda Tavares’i 1 yıllığına kiralayacak. 21 yaşındaki sol bekin satın alma opsiyonu da Galatasaray’da olacak. Brezilya’da liglerin sona ermesi ve transfer döneminin 2 Nisan tarihine kadar devam etmesi, Galatasaray’ın bu transferde zaman açısından elini güçlendiren en önemli faktör.

Geçtiğimiz sezon Sao Paulo formasıyla toplamda 45 maça çıkan Junior Tavares, bu karşılaşmalarda 3 asistlik performans sergiledi.

Ahmet Bulut açıkladı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Ahmet Bulut açıkladı! Beşiktaş ve Galatasaray...

'Bırakın Galatasaray'a gideyim'

'Bırakın Galatasaray'a gideyim'

Galatasaray Bernard için girişimlere başladı

Galatasaray Bernard için girişimlere başladı


 

Akşam

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Ahmet Bulut açıkladı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Ahmet Bulut açıkladı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Medipol Başakşehir'in prensip anlaşmasına vardığı Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, İspanya yolculuğu öncesi açıklamalarda bulundu.
Galatasaraya sürpriz sol bek

Galatasaray'a sürpriz sol bek

Galatasaray, Claudio Taffarel’in önerdiği Brezilyalı sol bek Junior Tavares’i 1 yıllığına kiralıyor.
Bırakın Galatasaraya gideyim

'Bırakın Galatasaray'a gideyim'

Galatasaray'da Fatih Terim'in kadroda görmek istediği Emre Mor, Celta Vigo Yönetimi'ne ayrılmak istediğini iletti.
Galatasaray Bernard için girişimlere başladı

Galatasaray Bernard için girişimlere başladı

Galatasaray, Lucescu'nun Shaktar Donetsk'ten öğrencisi olan Bernard için girişimlere başladı.
Sol bekte kader haftası

Sol bekte kader haftası

Galatasaray, sol bek transferi için Asamoah konusunda Juventus’un vereceği kararı bekliyor. Alternatif olarak Evra ile prensip anlaşmasına varan Sarı-Kırmızılılar’ın, İtalyan kulübüne pazartesi gününe kadar süre tanıdığı öğrenildi.
Brumada sıcak gelişme

Bruma'da sıcak gelişme

Sarı-Kırmızılılar, Bruma’yı sezon sonuna kadar kiralamak için kulübü Leipzig’den randevuyu aldı. Görüşmenin bu hafta gerçekleşmesi bekleniyor.
Tam 38 milyon euro!

Tam 38 milyon euro!

Finansal olarak sıkıntılı bir süreçten geçen G.Saray’a üst üste transfer teklifleri geliyor. Maicon’u soran Inter’e 20 milyon euro fiyat çekildi. Ndiaye’yi isteyen Premier Lig temsilcisinden de benzer bir rakam talep edilecek.
Galatasarayda Pogba iddiası

Galatasaray'da Pogba iddiası

Savunmaya yapılacak takviye doğrultusunda birçok oyuncuyla görüşen Galatasaray’ın gündemine gelen son isim, St. Etienne’den Florentin Pogba oldu.
Fatih Terimi yıkan haber

Fatih Terim'i yıkan haber

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın kadroya katmak istediği Kaan Ayhan, sarı kırmızılı kulüpten gelen teklifi reddetti.
Alman devi onu istiyor

Alman devi onu istiyor

Schalke 04, Galatasaray forması giyen Garry Rodrigues'i transfer listesine aldı.
İşte yeni hocanın ilk hamlesi

İşte yeni hocanın ilk hamlesi

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında 24 Aralık Pazar günü Göztepe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, takımda...
Adebayor tarihe geçti

Adebayor tarihe geçti

Bugüne kadar Sarı- Kırmızılı takıma karşı hat-trick yapan 13 futbolcu vardı. Adebayor ise Galatasaray’a karşı iki kez...
Galatasarayın yıldızı bunalıma girdi

Galatasaray'ın yıldızı bunalıma girdi

Trabzon’da gördüğü kırmızı kart Feghouli’yi psikolojik açıdan çökertti. Cezayir Milli Takımı’ndan kesik yiyen yıldız, G.Saray’ın Ümraniyespor ile...
Emrede sıcak gelişme! Galatasaray...

Emre'de sıcak gelişme! Galatasaray...

Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Emre Belözoğlu'nun durumunun iyi gittiği ve Galatasaray maçında sahada olacağı...
Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Uzun bir aradan sonra dev derbi 50 bin kişiye ev sahipliği yapacak. Galatasaray taraftarı ayrıca 3 boyutlu...
Tolga Ciğerci müjdesi

Tolga Ciğerci müjdesi

Sakatlığını atlatan başarılı futbolcunun takımla birlikte çalışmalara katılması teknik heyette yüzleri güldürdü. Tolga Ciğerci, Fenerbahçe derbisinde ilk...