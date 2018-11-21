Galatasaraya sürpriz forvet! Teklif yapıldı

Devre arası kesin bir forvet transferi yapacak Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı Kırmızılı ekibin Slovakya ekibi Dunajska Streda'da forma giyen Issouf Bayo için teklif yaptığı öne sürüldü.

Çekya kulübü Dunajska Streda’dan yapılan açıklamada, Galatasaray’ın 21 yaşındaki golcüleri Vakoun Issaouf Bayo için teklif yaptığı öne sürüldü.

Kulüp asbaşkanı tarafından verilen bilgide, genç futbolcuya getirilen teklifin henüz istenen seviyede olmadığı, ancak Türk menacerlerin oldukça ciddi göründükleri belirtildi.

1.84 boyundaki Fildişi Sahilli futbolcu, bu sezon çıktığı 20 resmi maçta 16 gol 6 asistlik performans sergiledi. Genç futbolcunun kulübüyle 2021 yılına kadar kontratı bulunuyor.