Galatasaraya şok haber! De Jong...

Galatasaray'da sakatlığı devam eden Nigel de Jong'un, hafta sonunda oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek Galatasaray'da sakatlığı bulunan Nigel de Jong forma giyemeyecek. Geçtiğimiz hafta oynanan Antalyaspor karşısında da sağ arka adalesindeki sorun nedeniyle kadroda yer almayan Hollandalı futbolcu, bu hafta da sahadaki yerini alamayacak. De Jong'un yokluğunda teknik direktör Igor Tudor'un Tolga Ciğerci'ye şans vermesi bekleniyor.

Bir diğer sakat futbolcu Wesley Sneijder'in durumu ise De Jong'a göre daha iyi gözükse de, 32 yaşındaki yıldız oyuncunun forma giyip giymeyeceği henüz belli değil. Sneijder'in durumu yarın yapılacak son testten sonra kesinlik kazanacak.

Sarı-Kırmızılılar'da uzun sakatlık sürecinden çıktıktan sonra 10 gündür takım antrenmanlarını sürdüren Koray Günter'in sağlık durumu yüzleri güldürüyor. Genç stoperin, Gençlerbirliği karşısında ilk 18'de yer alması bekleniyor.

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