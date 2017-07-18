Galatasaraya Sağlam çalım!

Süper Lig'in yeni ekibi, transferde şova devam ediyor... Yalçın Ayhan, Dening, Dia, Farnolle, Ali Dere, Boutaib, Chebake, Seth gibi isimleri kadrosuna katan Evkur Yeni Malatyaspor, bir bomba daha patlattı.

Sarı-kırmızılılar, uzun süredir aradığı 10 numarayı Hollanda'da buldu. Doğu ekibi, Utrecht'te forma giyen Nacer Barazite ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

DEVLERİN FORMALARINI GİYDİ

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın istediği isimlerin başında gelen Fas asıllı Hollandalı oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'ın da gündemine girmişti. Geçtiğimiz sezon Hollanda 1. Ligi'nde 27 maçta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı. Profesyonel kariyerine Nijmagen'de başlayan Barazite, sırasıyla Arsenal, Derby Country, Vitesse, Austria Wien, Monaco ve Utrecht formaları giydi. Bu arada Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, "Hocamızın istediği isimlerle görüşmelerimiz devam ediyor" sözlerini sarf etti.

Sabah