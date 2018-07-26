Galatasaraya müthiş teklif

Suudi trilyoner Turki Al al-Sheikh, Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan'ı istiyor.

Transferde finalsal fair play kıskacı nedeniyle kaynak arayan Galatasaray'a güzel haber geldi. Suudi trilyoner Turki Al al-Sheikh tarafından alınan Mısır'ın Pyramids FC takımı, transfer piyasasının tozunu attırıyor. F.Bahçe'nin de bir dönem istediği Rodriguinho'yu alan ve 6 Brezilyalı oyuncuya imza attıran Pyramids FC'nin son gözdesinin Selçuk İnan olduğu iddia edildi.

Transfere şimdiye dek 35 milyon euro harcayan Mısır ekibinin Selçuk İnan için Galatasaray'a 5 milyon euro teklif edeceği iddia edildi. Selçuk'un gitmesi halinde Galatasaray maliyetinde de kurtulmuş olacak. Daha önce Beşiktaş'ta da oynayan Mısır ekibinin menajeri Ahmed Hassan'ın Türkiye Ligi'nden daha başka oyuncuları da istediği belirtildi.

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