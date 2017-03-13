Galatasaraya müjde!

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan uzak kalan Nigel de Jong, çalışmalara başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktörü Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde takım halinde ısınma hareketleri yapıldı.

Daha sonra topa sahip olma çalışması, ardından interval koşu ve daha sonra tekrar topa sahip olma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde çift kale maç yapıldı.

Eren Derdiyok, Hakan Balta ve Semih Kaya'nın tedavisine devam edildi. Nigel de Jong, tedavisinin ardından saha çalışmalarına başladı.

Gençlerbirliği maçında forma giyen oyunculardan Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Lukas Podolski, Garry Rodrigues, Aurelien Chedjou ve Lionel Carole kendilerine hazırlanan özel program dâhilinde çalıştı.

Galatasaray Futbol Takımı, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını Salı günü saat 11.30'da ve akşam saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.