Galatasaraya lokum gibi kura

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018/2019 sezonu için kura çekimi yapıldı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupların 1. maçları 18/19 Eylül tarihlerinde oynanacak.

A GRUBU: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Club Brugge

B GRUBU: Barcelona, Tottenham, PSV, Inter

C GRUBU: PSG, Napoli, Liverpool, Kızılyıldız

D GRUBU: L. Moskova, Porto, Schalke, GALATASARAY

E GRUBU: Bayern Münih, Benfica, Ajax, AEK

F GRUBU: Manchester City, Shakhthar Donetsk, Lyon, Hoffenheim

G GRUBU: Real Madrid, Roma, CSKA Moskova, Viktoria Plzen

H GRUBU: Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının tarihleri:

18/19 Eylül: 1. Maçlar

2/3 Ekim: 2. Maçlar

23/24 Ekim: 3. Maçlar

6/7 Kasım: 4. Maçlar

27/28 Kasım: 5. Maçlar

11/12 Aralık: 6. Maçlar