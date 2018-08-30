Galatasaraya lokum gibi kura

Galatasaray'a lokum gibi kura
UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018/2019 sezonu için kura çekimi yapıldı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke ile eşleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupların 1. maçları 18/19 Eylül tarihlerinde oynanacak.
A GRUBU: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Club Brugge
B GRUBU: Barcelona, Tottenham, PSV, Inter
C GRUBU: PSG, Napoli, Liverpool, Kızılyıldız
D GRUBU: L. Moskova, Porto, Schalke, GALATASARAY
E GRUBU: Bayern Münih, Benfica, Ajax, AEK
F GRUBU: Manchester City, Shakhthar Donetsk, Lyon, Hoffenheim
G GRUBU: Real Madrid, Roma, CSKA Moskova, Viktoria Plzen
H GRUBU: Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının tarihleri:
18/19 Eylül: 1. Maçlar
2/3 Ekim: 2. Maçlar
23/24 Ekim: 3. Maçlar
6/7 Kasım: 4. Maçlar
27/28 Kasım: 5. Maçlar
11/12 Aralık: 6. Maçlar
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