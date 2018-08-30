Cocu transferi istemeden onaylamış

Cocu transferi istemeden onaylamış

F.Bahçe'nin 10.5 milyon euro'ya Al Nassr'a sattığı Giuliano ile ilgili Gremio Başkanı Romildo Bolzan'dan açıklama geldi.
Gomis'in yıllık ücreti dudak uçuklattı

Gomis'in yıllık ücreti dudak uçuklattı

Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılıp Al Hilal forması giymeye başlayan Bafetimbi Gomis’in yıllık 7 milyon euroluk bir maaş alacağı ortaya çıktı.
Yeni sol bek Real Madrid'den

Yeni sol bek Real Madrid'den

Hasan Ali Kaldırım'dan memnun olmayan teknik heyet, yönetimden Portekizli sol bek Coentrao'yu talep etti.
Galatasaray'a transferde kötü haber

Galatasaray'a transferde kötü haber

Galatasaray’ın transferini düşündüğü stoper Gary Cahill’in Chelsea’de kalıp forma savaşı vereceği ifade edildi.
3 yıldız gözden çıkarıldı

3 yıldız gözden çıkarıldı

Şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir'de Gökhan İnler, Mevlüt Erdinç ve Chedjou gözden çıkarıldı. İsmi F.Bahçe ile anılan Edin Visca ise takımda kalıyor.
"Cocu mutsuz. Sözler tutulmadı"

"Cocu mutsuz. Sözler tutulmadı"

Hollandalı futbol yorumcusu Johan Derksen, Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'de mutsuz olduğunu ve kendisine verilen sözlerin tutulmadığı iddiasında bulundu.
Mbia yeni takımını bizzat açıkladı

Mbia yeni takımını bizzat açıkladı

Transferde adı Süper Lig takımlarıyla anılan Trabzonspor'un eski futbolcusu Stephane Mbia'nın eski takımı belli oldu.
İşte Kweuke'nin yeni adresi

İşte Kweuke'nin yeni adresi

Çaykur Rizespor'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti Kamerunlu futbolcu golcü Leonard Kweuke'nin yeni takımı belli oldu.

Galatasaray'a lokum gibi kura

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

Galatasaraya lokum gibi kura

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018/2019 sezonu için kura çekimi yapıldı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupların 1. maçları 18/19 Eylül tarihlerinde oynanacak.

A GRUBU: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Club Brugge

B GRUBU: Barcelona, Tottenham, PSV, Inter

C GRUBU: PSG, Napoli, Liverpool, Kızılyıldız

D GRUBU: L. Moskova, Porto, Schalke, GALATASARAY

E GRUBU: Bayern Münih, Benfica, Ajax, AEK

F GRUBU: Manchester City, Shakhthar Donetsk, Lyon, Hoffenheim

G GRUBU: Real Madrid, Roma, CSKA Moskova, Viktoria Plzen

H GRUBU: Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının tarihleri:

18/19 Eylül: 1. Maçlar

2/3 Ekim: 2. Maçlar

23/24 Ekim: 3. Maçlar

6/7 Kasım: 4. Maçlar

27/28 Kasım: 5. Maçlar

11/12 Aralık: 6. Maçlar

"Yediğimiz ilk gol yıkıcıydı, ağır darbeydi"

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde yine yok

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde yine yok

'Benfica Türkiye'de acı çekecek'

'Benfica Türkiye'de acı çekecek'


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Galatasaraya lokum gibi kura

Galatasaray'a lokum gibi kura

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.
Yediğimiz ilk gol yıkıcıydı, ağır darbeydi

"Yediğimiz ilk gol yıkıcıydı, ağır darbeydi"

Fenerbahçe-Benfica maçının ardından Phillip Cocu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Şampiyonlar Liginde yine yok

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde yine yok

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Benfica ile 1-1 berabere kalarak elenen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.
Benfica Türkiyede acı çekecek

'Benfica Türkiye'de acı çekecek'

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Benfica'nın Fenerbahçe'yi 1-0 yenmesi Portekiz basınında geniş yer buldu.
Bu ne hal Giuliano!

Bu ne hal Giuliano!

Geçen sezon Fenerbahçe’de gösterdiği performansla göz dolduran Giuliano, Benfica maçında sahanın en kötüsüydü.
Cocu: Takımımızın gösterdiği efordan dolayı mutluyum

Cocu: Takımımızın gösterdiği efordan dolayı mutluyum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Bu futbola harika skor: 1-0

Bu futbola harika skor: 1-0

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Lizbon'da Benfica'ya 1-0 mağlup oldu.
Fenerbahçeye süper haber

Fenerbahçe'ye süper haber

Benfica’nın en önemli isimlerinden Jonas, Fenerbahçe karşısında sahada olmayacak. Teknik direktör Rui Vitoria yaptığı açıklamada golcü oyuncuya forma vermeyeceğini duyurdu.
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehirin olası rakipleri belli oldu

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in olası rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu kuraları bugün çekildi.
Fenerbahçenin Şampiyonlar Ligindeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Benfica oldu.
Leipzig-Beşiktaş maçı Kassainin

Leipzig-Beşiktaş maçı Kassai'nin

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi grubu son maçında deplasmanda Leipzig ile oynayacağı maçı yönetecek hakem belli oldu....
Talisca attığı golün şifresini verdi

Talisca attığı golün şifresini verdi

Beşiktaş'ın beraberlik golünü atarak üst turu getiren Talisca, maç sonunda açıklamalar yaptı....
İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük

"İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük"

Beşiktaş'ın başarılı defans oyuncusu Pepe, maçın ardından açıklamalar yaptı....
Başarının yüzde 51i taraftarın

"Başarının yüzde 51'i taraftarın"

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Porto karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu....
Pepe oynayacak mı?

Pepe oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu Vodafone Park'ta ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve tecrübeli kaleci Fabri ile...
Gol düellosunun galibi Leipzig

Gol düellosunun galibi Leipzig

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası, E, F, G ve H...