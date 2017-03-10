Galatasaraya kötü haber!

Galatasaray'a kötü haber!
Galatasaray, Semih Kaya ve Aurelien Chedjou'nun tedavilerine başlandığını açıkladı. Semih Kaya, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray Kulübü, Semih Kaya ve Aurelien Chedjou'nun tedavilerine başlandığını açıkladı. Kulüp sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;
Oyuncularımız Aurelien Chedjou ve Semih Kaya'nın sağlık durumları hakkındaki açıklama şu şekildedir:
Gençlerbirliği maçı öncesi dün yapılan idmanda topuk ağrısı hisseden Aurelien Chedjou'nun ve aynı idmanın ardından sol üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilen Semih Kaya'nın tedavisine başlandı.
Semih Kaya oynayamayacak!
Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Semih Kaya, yarın oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
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