Galatasaraya kapı gibi stoper

Galatasaray'a kapı gibi stoper
Ndiaye ve Modeste ile anlaşan Galatasaray'a Chelsea'nin deneyimli savunmacısı Gary Cahill'den de olumlu haber geldi.
Savunma hattına liderlik yapabilecek bir oyuncu almak isteyen Galatasaray, Chelsea'nin kadroda düşünmediği, bu nedenle İngiliz kulübünden ayrılmaya hazırlanan Gary Cahill ile görüşmelere başladı.
32 yaşındaki stoper bu nedenle Chelsea'nin dün deplasmanda Newcastle United'ı 2-1 yendiği maçın kadrosuna alınmadı.
Cahill ile kulübü Chelsea'nin, Galatasaray'ın teklifine olumlu yanıt verdiği imzaların atılmasının an meselesi olduğu belirtildi.
Hürriyet
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