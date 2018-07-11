Galatasaraya ilaç gibi transfer

Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray’ın gündemine Lazio’nun kaptanı Stefan Radu girdi. Çizme basınına yansıyan haberlere göre Sarı-Kırmızılılar, Rumen oyuncu için kiralama teklifinde bulundu.

OPSİYONLU KİRALAMA

HENRY Onyekuru’yla hücum hattını güçlendiren Galatasaray, rotasını savunmaya çevirdi… Teknik direktör Fatih Terim’in ısrarla istediği Jason Denayer için Manchester City’yi ikna edemeyen Sarı-Kırmızılılar, alternatif olarak İtalyan devi Lazio’nun kaptanı Stefan Radu’yu gündemine aldı. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Sarı-Kırmızılılar, Rumen oyuncu için Maviler'e satın alma opsiyonuyla kiralama teklifte bulundu.

DEVLER LİGİ FAKTÖRÜ

CİTTACELESTE sitesinin yaptığı bu haber başkent Roma’da gündem oldu… Haberde Radu’nun yeni mukavele talep ettiği ancak Lazio yönetiminin bunu kabul etmediği bilgisine yer verildi. Rumen oyuncunun da bu tavır karşısında ayrılmak istediğinin altı çizildi. Radu’ya en ciddi teklifin Galatasaray’dan yapıldığı, Rumen oyuncunun Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle de Sarı-Kırmızılı takıma gitmeye sıcak baktığı ileri sürüldü.

10 YILDIR LAZİO’DA OYNUYOR

FUTBOL kariyerine Dinamo Bükreş alt yapısında başlayan Radu, 2006 yılında A takıma çıktı. Rumen futbolcu, 2 sezon sonra ise 4 milyon 500 bin euro bonservisle İtalyan ekibi Lazio’ya transfer oldu. Tam 10 yıldır başkent temsilcisinde forma giyen Radu, burada kaptanlığa kadar yükseldi. Lazio ile 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki yıldız, şu ana kadar 315 maça çıktı ve 7 gol 17 asistlik performans sergiledi.

Güneş