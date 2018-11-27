Galatasaraya büyük sürpriz! Ayrılmak istiyorum

Galatasaray'da forvet transferi için girişimler son hızıyla sürerken Portekiz'den sürpriz bir haber geldi.

Son dönemde adı sıkça Galatasaray ile anılan Facundo Ferreyra'dan heyecanlandıran bir açıklama geldi.

10. Haftası geride kalan Belçika Ligi'nde 3 maçta forma şansı bulabilen Arjantinli golcü, yaptığı açıklamada, "Benfica'da mutlu değilim. Ocak'ta ayrılmak istiyorum" sözleriyle Galatasaray'a sıcak mesaj gönderdi.

Benfica ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan ve gemileri yakan Ferreyra için yönetimin, Portekiz ekibinin kapısını çalması bekleniyor. 27 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde bedelsiz kadroya katılmıştı.

UKRAYNA'DA YILDIZLAŞTI

Facundo Ferreyra, Banfield, Velez Sarsfield, Shakhtar Donetsk, Newcastle United (K) ve Benfica formaları giydi. Özellikle 4 sezon forma giydiği Ukrayna liginde attığı gollerle parladı.

93 GOL 16 ASİST

Sezon başında da Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemine giren Arjantinli yıldız, kariyeri boyunca çıktığı 212 maçta 93 gol atmayı başarırken 19 da gol pası verdi.

Fotomaç