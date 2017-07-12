Galatasaraya büyük müjde! Cavandaya talip var

Sivasspor, Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Cavana için harekete geçti.

Aroune Kone, Hakan Bilgiç ve son olarak Menemen Belediyespor’un genç golcüsü Mert Hakan Yandaş’ı renklerine bağlayan Sivasspor’da transfer harekatı sürüyor. Kırmızı-Beyazlılar, şimdi de sağ beke yöneldi. Gündeme ilk gelen isim ise Galatasaray’ın kadro dışı bırakıp satış listesine koyduğu Luis Cavanda oldu. Teknik direktör Samet Aybaba’nın da onayını alan Yiğidolar, Belçikalı futbolcu için harekete geçti.