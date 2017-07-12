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Galatasaray'a büyük müjde! Cavanda'ya talip var

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Galatasaraya büyük müjde! Cavandaya talip var

Aroune Kone, Hakan Bilgiç ve son olarak Menemen Belediyespor’un genç golcüsü Mert Hakan Yandaş’ı renklerine bağlayan Sivasspor’da transfer harekatı sürüyor. Kırmızı-Beyazlılar, şimdi de sağ beke yöneldi. Gündeme ilk gelen isim ise Galatasaray’ın kadro dışı bırakıp satış listesine koyduğu Luis Cavanda oldu. Teknik direktör Samet Aybaba’nın da onayını alan Yiğidolar, Belçikalı futbolcu için harekete geçti.

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Galatasaraya büyük müjde! Cavandaya talip var

Galatasaray'a büyük müjde! Cavanda'ya talip var

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Sevillanın transferi Galatasarayı daha çok sevindirdi

Sevilla'nın transferi Galatasaray'ı daha çok sevindirdi

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Östersunds maçında Galatasarayı bekleyen 4 büyük tehlike!

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