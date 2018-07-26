Galatasaraya Bundesligadan stoper

Sarı-Kırmızılı ekip, geçen sezonu Juventus’ta kiralık geçiren 30 yaşındaki Alman oyuncu için devreye girdi. Schalke 2.5 milyon euro kiralama bedeli istedi, Galatasaray ise indirim talep etti.

ASLAN’DA stoper için ibre Schalke 04’lü Benedikt Höwedes’e döndü... Jason Denayer’i kiralamak isteyen ancak Manchester City’nin bu oyuncuyu bonservisi ile satmak istemesi nedeniyle hedefine ulaşamayan Galatasaray yönetimi stoper sorununu Höwedes ile çözmek için kolları sıvadı. Alman futbolcu geçen sezon Juventus’a kiralanmış, ancak bu takımda sadece 3 maç oynamıştı.

SCHALKE KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Schalke 04’ün bu sezon da kadrosunda düşünmediği 30 yaşındaki oyuncu için bastıran Sarı-Kırmızılılar hafta sonuna kadar bu transferden sonuç almaya çalışıyor. Ancak kiralama konusunda Alman yöneticilerin yüksek ücret talep ettiği belirtiliyor. Geçen sezon Juventus’tan 3.5 milyon euro alan Schalke’nin Galatasaray’dan isteğinin ise 2.5 milyon euro olduğu öğrenildi.

HÖWEDES, ASLAN’A SICAK BAKIYOR

Finansal Fair-Play anlaşması nedeniyle transferde ince eleyip sık dokuyan Galatasaray’ın ise bu rakamı fazla bulduğu ve 1.5 milyon eurodan yukarı çıkmak istemediği ifade edildi. İki kulüp arasındaki görüşmeler sürerken, Höwedes’in ise Aslan’ın teklif ettiği 1 milyon 300 bin euroya sıcak baktığı, sadece ilave bonuslar konusunda taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

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