Sözleşmesi mecburen uzatılıyor

Sözleşmesi mecburen uzatılıyor

Galatasaray'da Eray İşcan'ın sözleşmesi 'mecburen' uzatılıyor.
İsmail Köybaşı'na 2 talip birden

İsmail Köybaşı'na 2 talip birden

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden beri istediği formu yakalayamayan İsmail Köybaşı, Fenerbahçe'den ayrılıyor.
Tarık Çamdal'da sıcak gelişme

Tarık Çamdal'da sıcak gelişme

Galatasaray’da adeta istenmeyen adam olarak ilan edilen Tarık Çamdal, yönetimi harekete geçirdi.
Trezeguet transferinde pürüz çıktı

Trezeguet transferinde pürüz çıktı

Kasımpaşalı oyuncu ile anlaşan G.Saray, kulübünün 5 milyon euroluk teklifini kabul etti ancak, Aslan’ın ödemeyi 5 taksitte yapmak istemesi sorun oldu.
Josef de Souza'da son dakika

Josef de Souza'da son dakika

Adı sık sık Premier Lig takımlarıyla anılan Josef de Souza'nın sözleşmesi uzatılacak.
Bedelsiz olarak Göztepe'e gidiyor

Bedelsiz olarak Göztepe'e gidiyor

Geçen sezon beklentilerin altında kalan Ahmet Çalık Göztepe yolcusu. Sarı-Kırmızılı takım Ahmet Çalık'ı bedelsiz olarak kiralamaya sıcak bakıyor.
"Giderim ama bir şartla..."

"Giderim ama bir şartla..."

Sezonu erken açacak olan Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verirken, bir yandan da yeni sezonda kadrosunda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmaya çalışıyor.
Real Madrid'ten ayrılıp bakın nereye gidiyor

Real Madrid'ten ayrılıp bakın nereye gidiyor

Real Madrid'in Gallerli oyuncusu Gareth Bale için dev kulüpler birbiriyle yarışıyor.

Galatasaray'a bir Japon daha

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.

Galatasaraya bir Japon daha

Devre arasında kiralanan Yuto Nagatomo'dan müthiş bir verim alan ve Uzak Doğu pazarını daha dikkatli incelemeye başlayan Sarı-Kırmızılılar, takıma bir Japon yıldız daha getirmek istiyor. Hedefteki isim Shoya Nakajima.

10 NUMARA DA OYNAYABİLİYOR

Portekiz Ligi ekiplerinden Portimonense'de forma giyen 24 yaşındaki Nakajima'nın scout önerisiyle gündeme geldiği öğrenildi. Japon yıldız her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda görev yapabiliyor.

MÜTHİŞ BİR PERFORMANS

Geçen sezon Portekiz Ligi'nde 29 maçta 10 gol ve 12 asistlik süper bir performans sergileyen Nakajima birçok kulübün dikkatini çekmiş durumda... Yönetim resmi transfer temaslarına başladı.

TERİM'İN GÖRÜŞÜ ÇOK OLUMLU

Kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi olan genç yıldız, 1.64 boyunda... Müthiş çabukluğu ve sert şutları ile ün yapan Nakajima için teknik heyetin de çok olumlu bir görüş bildirdiği gelen bilgiler arasında.

(Takvim)

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Galatasarayda yönetim 3 futbolcudan indirim istedi

Galatasaray'da yönetim 3 futbolcudan indirim istedi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, diğer yandan da UEFA ile yaptığı anlaşma nedeniyle futbolcu maaşlarından tasarruf etmek için harekete geçti.
3 büyüklere müjde! Bizzat açıkladı

3 büyüklere müjde! Bizzat açıkladı

3 büyüklerin kıskacında olan Jack Wilshere, Arsenal’den ayrılacağını açıkladı.
Galatasaraya bir Japon daha

Galatasaray'a bir Japon daha

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.
Bedelsiz olarak Göztepeye gidiyor

Bedelsiz olarak Göztepe'ye gidiyor

Geçen sezon beklentilerin altında kalan Ahmet Çalık Göztepe yolcusu. Sarı-Kırmızılı takım Ahmet Çalık'ı bedelsiz olarak kiralamaya sıcak bakıyor.
Tarık Çamdalda sıcak gelişme

Tarık Çamdal'da sıcak gelişme

Galatasaray’da adeta istenmeyen adam olarak ilan edilen Tarık Çamdal, yönetimi harekete geçirdi.
Sözleşmesi mecburen uzatılıyor

Sözleşmesi mecburen uzatılıyor

Galatasaray'da Eray İşcan'ın sözleşmesi 'mecburen' uzatılıyor.
Trezeguet transferinde pürüz çıktı

Trezeguet transferinde pürüz çıktı

Kasımpaşalı oyuncu ile anlaşan G.Saray, kulübünün 5 milyon euroluk teklifini kabul etti ancak, Aslan’ın ödemeyi 5 taksitte yapmak istemesi sorun oldu.
Yasin Öztekin ezeli rakibe imza atmak üzere

Yasin Öztekin ezeli rakibe imza atmak üzere

Beşiktaş, kariyerinin son dört sezonunu Galatasaray'da geçiren Yasin Öztekin'in transferinde son aşamaya geldi.
Yeni rengi sarı-lacivert oluyor

Yeni rengi sarı-lacivert oluyor

Galatasaray’da sözleşmesi sona eren ve henüz hiçbir takımla anlaşmayan Yasin Öztekin’in adı birçok Anadolu takımıyla anılıyor. Başarılı oyuncuya en ciddi teklif ise Ankaragücü’nden.
Galatasaraya büyük rest! Köşeye sıkıştırdı

Galatasaray'a büyük rest! Köşeye sıkıştırdı

Geçen sezon ligde attığı 29 golle Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmasında en büyük paylardan birine sahip olan Bafetimbi Gomis; Çin kulüplerinden, Galatasaray'dan aldığı maaşın iki katı teklif alınca yönetime mesaj gönderdi.
İşte yeni hocanın ilk hamlesi

İşte yeni hocanın ilk hamlesi

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında 24 Aralık Pazar günü Göztepe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, takımda...
Adebayor tarihe geçti

Adebayor tarihe geçti

Bugüne kadar Sarı- Kırmızılı takıma karşı hat-trick yapan 13 futbolcu vardı. Adebayor ise Galatasaray’a karşı iki kez...
Galatasarayın yıldızı bunalıma girdi

Galatasaray'ın yıldızı bunalıma girdi

Trabzon’da gördüğü kırmızı kart Feghouli’yi psikolojik açıdan çökertti. Cezayir Milli Takımı’ndan kesik yiyen yıldız, G.Saray’ın Ümraniyespor ile...
Emrede sıcak gelişme! Galatasaray...

Emre'de sıcak gelişme! Galatasaray...

Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Emre Belözoğlu'nun durumunun iyi gittiği ve Galatasaray maçında sahada olacağı...
Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Uzun bir aradan sonra dev derbi 50 bin kişiye ev sahipliği yapacak. Galatasaray taraftarı ayrıca 3 boyutlu...
Tolga Ciğerci müjdesi

Tolga Ciğerci müjdesi

Sakatlığını atlatan başarılı futbolcunun takımla birlikte çalışmalara katılması teknik heyette yüzleri güldürdü. Tolga Ciğerci, Fenerbahçe derbisinde ilk...