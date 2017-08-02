Galatasaraya bir golcü daha!

Gomis'in ardından forvete bir takviye daha yapmak isteyen Galatasaray’ın, Moussa Konate’yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

İsviçre ve Senagal basınlarında çıkan haberlere göre, Sion forması giyen 24 yaşındaki golcü Moussa Konate ile ile ilgilenen Galatasaray'ın, İsviçre ekibiyle görüşmelere başladığı öne sürüldü.

Gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan Konate’den para kazanmak isteyen Sion’un, Sarı-Kırmızılılar’dan 4 milyon Euro bonservis bedeli istediği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon çıktığı 39 maçta 14 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Senegalli oyuncu için Avrupa’dan birçok kulübün devrede olduğu ancak en yakın ilginin Galatasaray’dan geldiği ileri sürüldü.

FEGHOULI, FERNANDO BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Sarı-Kırmızılılar’ın transferlerini bitirmelerine rağmen hala açıklamadığı Feghouli ve Fernando’nun özel işleri nedeniyle yönetimden ek süre aldıkları ortaya çıktı. İki futbolcunun da kulüplerinden alacakları paraları tahsil etmek için görüşmelerde bulundukları ve bu yüzden geciktikleri ifade edildi. 1-2 gün içinde sorunun çözülmesinin ardından İstanbul’a gelecek olan ikili burada yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Avusturya kampına katılacak.

Haberturk