Galatasaraya bayram müjdesi! Transfer bitiyor

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Golcü transferinde gündeme gelen ve Arjantin’in San Lorenzo takımında oynayan Nicolas Blandi’nin talipleri her geçen gün artıyor.
Beşiktaş'ın rakibi 14 yaşındaki yıldızı transfer etti

Beşiktaş'ın rakibi 14 yaşındaki yıldızı transfer etti

Son yıllarda genç oyunculara yaptığı yatırımlarla ön plana çıkan Fransız kulübü Monaco, 14 yaşındaki Hannibal Mejbri'yi transfer etti.
Milli Takım'da sürpriz

Milli Takım'da sürpriz

Atiker Konyaspor'un deneyimli kalecisi Serkan Kırıntılı, A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi.
Fenerbahçeli yıldızın yeni takımı resmen açıklandı

Fenerbahçeli yıldızın yeni takımı resmen açıklandı

Fenerbahçeli futbolcu Van der Wiel'in yeni takımı belli oldu. İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari, Hollandalı futbolcuyu resmen açıkladı.
Soldado idmana çıkmadı

Soldado idmana çıkmadı

Fenerbahçe, Vardar maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli ekipte Soldado, Vardar müsabakası öncesi son çalışmaya katılmadı.
Şenol Güneş ifade verdi

Şenol Güneş ifade verdi

Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası’nın 5 Şubat 2017 günü oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Simon Kjaer’in boğazını sıktığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi.
NBA'de tüm dengeleri değiştirecek takas

NBA'de tüm dengeleri değiştirecek takas

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı takımlarından Boston Celtics, Cleveland Cavaliers forması giyen Kyrie Irving’i; Isaiah Thomas, Jae Crowder, Ante Zizic ve 2018 draft hakkı karşılığında kadrosuna kattı.
Serdar Taşçı hasreti bitiyor

Serdar Taşçı hasreti bitiyor

Birkaç haftadır Serdar Taşçı’dan yanıt bekleyen Fırtına, 30 yaşındaki futbolcu için artık gün sayıyor.

Galatasaray'a bayram müjdesi! Transfer bitiyor

Yeni sezona fırtına gibi başlangıç yapan Galatasaray'da yönetim, transferin son hamlesini Juventuslu sol bek Asamoah’ı renklerine bağlayarak yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaraya bayram müjdesi! Transfer bitiyor

Ganalı yıldız için İtalyan kulübü ile son pazarlıkları yapan Sarı-Kırmızılılar, bayrama girilirken taraftarına beklenen müjdeyi vermeyi planlıyor.

Asamoah’la 4 yıl için 10 milyon Euro’luk garanti ücret konusunda anlaşan Galatasaray, Juventus’un inadını kırmaya çalışıyor.

28 yaşındaki yıldızın ayrılmak istemesiyle eli güçlenen Sarı-Kırmızılılar, kapıyı 8 milyon Euro’dan açan Juventus’u 4 milyon Euro’ya ikna etmeye çalışıyor.

Asamoah’ın transferinin kısa sürede bitirilmesi ve tecrübeli oyuncunun kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

Hocasından Arda Turan açıklaması geldi:

Hocasından Arda Turan açıklaması geldi: "Ayrılabilir"

Bafetimbi Gomis'e büyük destek

Bafetimbi Gomis'e büyük destek

Igor Tudor:

Igor Tudor: "Rakiplerimiz çalışacaklar ve bizden puan almaya çalışacaklar"


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Galatasaraya bayram müjdesi! Transfer bitiyor

Galatasaray'a bayram müjdesi! Transfer bitiyor

Yeni sezona fırtına gibi başlangıç yapan Galatasaray'da yönetim, transferin son hamlesini Juventuslu sol bek Asamoah’ı renklerine bağlayarak yapmaya hazırlanıyor.
Hocasından Arda Turan açıklaması geldi: Ayrılabilir

Hocasından Arda Turan açıklaması geldi: "Ayrılabilir"

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, takımdan ayrılmaları gündemde olan Arda Turan, Douglas Perreira dos Santos ve Thomas Vermaelen’le ilgili soruya "Kulübün futbolcuları, bazıları ayrılabilir. Sonunu bekleyeceğiz." yanıtını verdi.
Bafetimbi Gomise büyük destek

Bafetimbi Gomis'e büyük destek

Galatasaray futbolcusu Bafetimbi Gomis için Türk Telekom Stadyumu'nda büyük sürprizler hazırlandı.
Igor Tudor: Rakiplerimiz çalışacaklar ve bizden puan almaya çalışacaklar

Igor Tudor: "Rakiplerimiz çalışacaklar ve bizden puan almaya çalışacaklar"

Galatasaray'ın Hırvat teknik teknik direktörü Tudor, Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Rıdvan Dilmen: Son bölümde isyan var. Takım sonuna kadar istiyor

Rıdvan Dilmen: "Son bölümde isyan var. Takım sonuna kadar istiyor"

Ntv Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, 'Yüzde yüz futbol' adlı programda Galatasaray-Sivasspor maçını değerlendirdi.
Bırakın Galatasaraya gideyim

'Bırakın Galatasaray'a gideyim'

Girona’da oynamayı reddeden Belçikalı stoperin, “Bırakın, Türkiye’ye gideyim” dediği belirtildi. Sarı-kırmızılılar, şartları istediği seviyeye çekerse Denayer’i KAP’a bildirecek.
Aslan avını yine parçaladı!

Aslan avını yine parçaladı!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında evinde Sivasspor'u ağırladı. Sarı-Kırmızılı ekip, rakibini Tolga Ciğerci (2) ve Gomis'in golleriyle 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.
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Lucescu Galatasaray idmanında

Lucescu Galatasaray idmanında

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Galatasarayın yeni transferi Mariano: Tudoru fazla tanımıyorum

Galatasaray'ın yeni transferi Mariano: Tudor'u fazla tanımıyorum

Galatasaray'ın yeni transferi Mariano, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu, hedeflerinin lig ve kupayı kazanmak olduğunu söyledi....