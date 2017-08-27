Galatasaraya bayram müjdesi! Transfer bitiyor

Galatasaray'a bayram müjdesi! Transfer bitiyor
Yeni sezona fırtına gibi başlangıç yapan Galatasaray'da yönetim, transferin son hamlesini Juventuslu sol bek Asamoah’ı renklerine bağlayarak yapmaya hazırlanıyor.
Ganalı yıldız için İtalyan kulübü ile son pazarlıkları yapan Sarı-Kırmızılılar, bayrama girilirken taraftarına beklenen müjdeyi vermeyi planlıyor.
Asamoah’la 4 yıl için 10 milyon Euro’luk garanti ücret konusunda anlaşan Galatasaray, Juventus’un inadını kırmaya çalışıyor.
28 yaşındaki yıldızın ayrılmak istemesiyle eli güçlenen Sarı-Kırmızılılar, kapıyı 8 milyon Euro’dan açan Juventus’u 4 milyon Euro’ya ikna etmeye çalışıyor.
Asamoah’ın transferinin kısa sürede bitirilmesi ve tecrübeli oyuncunun kadroya dahil edilmesi bekleniyor.
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