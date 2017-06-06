Galatasaraya asrın müjdesi! Cavanda gidiyor!

Cimbom'un gözdesi 2 yıllık imzayı attı!

Cimbom'un gözdesi 2 yıllık imzayı attı!

Real Madrid'le sözleşmesi sona eren Pepe, PSG ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Portekizli Pepe'nin ismi Galatasaray ile anılmıştı.
İmzayı attı! Yeni takımı...

İmzayı attı! Yeni takımı...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, geçen sezonun başarılı isimlerinden Serdar Gürler ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Başkan 'kal' dedi ancak ayrılmakta ısrarcı!

Başkan 'kal' dedi ancak ayrılmakta ısrarcı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Konyaspor maçının sonrasında gece yarısı Sinan Gümüş’ü yanına çağırdı, “Gitme kararını gözden geçirmeni istiyorum” dedi. Sinan ise hayallerini gerçekleştirmek için izin istedi.
Chedjou resmen Başakşehir'de!

Chedjou resmen Başakşehir'de!

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Kamerunlu futbolcu Aurelien Chedjou'yu kadrosuna kattı.
İlk hedef Dzeko!

İlk hedef Dzeko!

Mircea Lucescu’nun Zenit’ten ayrılmasının ardından takımın başına geçen Roberto Mancini, transfer listesini hazırlamaya başladı.
Volkan Demirel müjdeyi verdi

Volkan Demirel müjdeyi verdi

Fenerbahçe’nin kaptanı Volkan Demirel, “Bizim için iyi bir sezon geçmedi. Fenerbahçe’nin başarısı şampiyonluktur. Camiamızdan özür diliyoruz” dedi.
Valbuena'ya servet!

Valbuena'ya servet!

Fenerbahçe, yıldız futbolcunun işini bitirdi. Bu transferle ilgili henüz açıklama yapılmasa da Fransız basını, Valbuena’nın 3 yıl için 10 milyon Euro’dan fazla para alacağını iddia etti.
Transferde sürpriz hamle! Beşiktaş...

Transferde sürpriz hamle! Beşiktaş...

Stoper transferinde tek ayak üzerinde yakalanmamak için alternatif isimlerle de görüşen Beşiktaş Yönetimi, Kasımpaşa’da oynayan Titi’yi tekrar gündemine aldı.

Galatasaray'a asrın müjdesi! Cavanda gidiyor!

Galatasaray'da gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimlerin başında gelen Luis Pedro Cavanda, Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes'e transfer oluyor.

Galatasaraya asrın müjdesi! Cavanda gidiyor!

Teknik direktör Igor Tudor'un 'Kesinlikle takımda görmek istemiyorum' dediği Luis Pedro Cavanda'ya alıcı çıktı.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Trabzonspor'dan transfer ettiği ancak hiçbir beklentiyi karşılayamayan Belçikalı futbolcu için, Fransa Ligi takımlarından Rennes, Sarı-Kırmızılıların kapısını çaldı.

Fransız radyosu RMC Sport'un haberine göre; Rennes, Cavanda için Galatasaray'la satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşmaya vardı.

26 yaşındaki futbolcunun gelecek haftalarda Rennes için imza atması bekleniyor.

Galatasaray yıldız ismi elinden kaçırdı!

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Galatasaray stoperini buldu! 5,5 milyon Euro!

Galatasaray stoperini buldu! 5,5 milyon Euro!

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Bruma 5 yıllık imzayı attı!


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Galatasaray stoperini buldu! 5,5 milyon Euro!

Galatasaray stoperini buldu! 5,5 milyon Euro!

Galatasaray, defansa aradığı ismi Sao Paulo’da buldu. Brezilyalı stoper Maicon'u çok beğenen Tudor’un, hava toplarındaki zaafiyeti bu şekilde kapatacağı ifade edildi. Sarı-kırmızılılar, 5.5 milyon euro vermeye hazır.
Galatasaraya asrın müjdesi! Cavanda gidiyor!

Galatasaray'a asrın müjdesi! Cavanda gidiyor!

Galatasaray'da gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimlerin başında gelen Luis Pedro Cavanda, Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes'e transfer oluyor.
Bruma 5 yıllık imzayı attı!

Bruma 5 yıllık imzayı attı!

Armindo Bruma'nın menajeri Catio Balde, yıldız futbolcunun Leipzig ile 5 yıllık kontrata imza attığını açıkladı.
Chedjou resmen Başakşehirde!

Chedjou resmen Başakşehir'de!

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Kamerunlu futbolcu Aurelien Chedjou'yu kadrosuna kattı.
Cimbomun gözdesi 2 yıllık imzayı attı!

Cimbom'un gözdesi 2 yıllık imzayı attı!

Real Madrid'le sözleşmesi sona eren Pepe, PSG ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Portekizli Pepe'nin ismi Galatasaray ile anılmıştı.
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