Galatasaraya asrın müjdesi! Cavanda gidiyor!

Galatasaray'da gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimlerin başında gelen Luis Pedro Cavanda, Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes'e transfer oluyor.

Teknik direktör Igor Tudor'un 'Kesinlikle takımda görmek istemiyorum' dediği Luis Pedro Cavanda'ya alıcı çıktı.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Trabzonspor'dan transfer ettiği ancak hiçbir beklentiyi karşılayamayan Belçikalı futbolcu için, Fransa Ligi takımlarından Rennes, Sarı-Kırmızılıların kapısını çaldı.

Fransız radyosu RMC Sport'un haberine göre; Rennes, Cavanda için Galatasaray'la satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşmaya vardı.

26 yaşındaki futbolcunun gelecek haftalarda Rennes için imza atması bekleniyor.