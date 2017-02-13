Galatasaraya Arenada büyük darbe!

Galatasaray evinde Kaysersispor'u konuk etti. Ev sahibi Aslan, 2-0 geriye düştüğü maçta rakibi karşısında farkı 1'e indirdi, son dakikalarda da çok net gol fırsatları yakaladı ancak yenilgiden kurtulamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde Kaysersispor'u konuk etti. Ev sahibi Aslan, 2-0 geriye düştüğü maçta rakibi karşısında farkı 1'e indirdi, son dakikalarda da çok net gol fırsatları kaçırdı ancak yenilgiden kurtulamadı.

Karşılaşmaya Galatasaraylı futbolcuların santra vuruşu ile başlandı. TT Arena'da yoğun bir taraftar desteği var...

Kayserispor, mücadeleye hızlı başladı. Konuk ekip, henüz ilk dakika dolmadan üst üste iki önemli gol fırsatı yakaladı. İki şutta da Fernando Muslera başarılı oldu.

11. dakikada Lukas Podolski Rodrigues'in önünde harika bir pas attı. Rodrigues, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu gole çeviremedi.

Kayserispor, Kana Biyik'ın sakatlanması nedeniyle erken bir oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Biyik'ın yerine Levent'i dahil etti.

Mabiala perdeyi açtı

Kayserispor, 29. dakikada Galatasaray karşısında golü buldu. Kullanılan köşe vuruşunda topu iyi takip eden Mabiala, Muslera'yı avladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının son dakikalarında 'Yönetim istifa' sesleri

İlk yarının son dakikalarına doğru tribünlerden, "Yönetim istifa" sesleri yükselmeye başladı.

Levent Gülen farkı 2'ye çıkardı

Son saniyelerde Levent Gülen, attığı golle Kayserispor'u 2-0'lık üstünlüğe taşıdı. Kayserispor, devre arasına 2-0 önde gitti.

Hollandalı teknik adam Riekerink, ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Garry Rodrigues ile Yasin Öztekin kenara geldi. Bu iki futbolcunun yerine Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş dahil oldu.

Galatasaray'da kaleyi tam karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına Tolga Ciğerci geçti. Ciğerci'nin şutunda top baraja çarparak dışarı çıktı.

Mücadelede son yarım saate girildi. Galatasaray'ın sadece 2 isabetli şutu var...

Muslera, 70. dakikada oldukça kritik bir müdahalede bulundu. Uruguaylı kaleci, kalesinden çıkarak orta sahaya kadar geldi ve gole engel oldu.

Türk Telekom Arena'da karşılaşmayı yaklaşık 20 bin biletli seyirci takip ediyor.

Aslan, Eren Derdiyok'la umutlandı

Galatasaray, aradığı golü 89. dakikada buldu. Eren Derdiyok, Bruma'nın ortasında iyi yükselerek ağları sarstı ve farkı 1'e indirdi. 90'da Sinan Gümüş, kaleye uzak bir noktadan sert bir şut çekti. Top, az farkla auta gitti.

90+2'de hakem Hüseyin Göçek, Galatasaray'ın 2. golünü, Eren Derdiyok'un ceza sahası içerisinde faul yaptığı gerekçesiyle saymadı.

Galatasaray, maçın bitimine 15 saniye kala yüzde 100'lük bir gol fırsatını Eren Derdiyok'la kaçırdı!

Aslan, 2-0 geriye düştüğü maçta rakibi karşısında farkı 1'e indirdi, son dakikalarda da çok net gol fırsatları yakaladı ancak yenilgiden kurtulamadı.

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