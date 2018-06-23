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Galatasaray'a Ahmed Musa'dan kötü haber

Nijerya forveti Ahmed Musa, İzlanda’ya attığı iki golle dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray’ın istediği 25 yaşındaki futbolcunun transferi bir anda zora girdi.

Galatasaraya Ahmed Musadan kötü haber

Galatasaray’ın forvet transferindeki hedefi Ahmed Musa, Dünya Kupası’ndaki performansıyla sarı-kırmızılıları üzdü. Nijerya’nın İzlanda’yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada iki gole birden imzasını atarak galibiyetin mimarı olan 25 yaşındaki santrfor, bir anda Avrupa’nın gündemine oturdu.

Avrupa devlerinin radarına takıldı

CSKA Moskova’da geçen sezonu kiralık geçiren, bonservisi Leicester City’de bulunan Nijeryalı forvetin taliplerinin arttığı bildirildi. Bir çok scout ekibinin oyuncu izlediği Dünya Kupası’nda gözlerin çevrildiği isimlerden bir tanesi haline geldiği belirtilen Ahmed Musa’nın, turnuva bitiminde Avrupa’nın dev ekiplerinden birine transfer olması bekleniyor.

Terim Musa’yı yalanlamadı

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim dün yaptığı açıklamada, Milik, Bacca, Imbula, Nuri Şahin gibi isimlerle ilgili konuşmuş, “Milik var, Imbula var, Bennacer var, Nuri Şahin var, Bacca gibi isimleri uyduranlara selam gönderiyorum. Gönül onları hatta daha iyilerini almak ister ama koşullarımız belli. Lütfen biraz insaflı olun Allah aşkına" demiş, bu isimleri yalanladığı yorumu yapılan Terim’in en çok yazılan isimlerden Ahmed Musa’ya değinmemesi dikkat çekmişti.

Arsenal’de ‘Musa’yı alın’ seferberliği

Ahmed Musa’nın 2020’ye kadar sözleşmesi bulunduğu Leicester City ekibinin taraftarları da futbolcuyla ilgili büyük coşkuya kapıldı. Nijeryalı golcünün İzlanda’yı yıkan performansının ardından sosyal medyaya hücum eden İngiliz taraftarlar sevinçlerini göstererek, oyuncunun takımda tutulmasını istedi. Arsenalli taraftarlar ise kendisiyle ilgili seferberlik başlattı. Sosyal medyadan Arsenal yönetimine mesaj gönderen Arsenal taraftarı, futbolcunun transfer edilmesini istedi.

‘Dennis Bergkamp gibi attı’

Arsenalli taraftarları, oyuncunun İzlanda’ya attığı ilk golün özellikle cezbettiği ifade edildi. İngiliz basınında bu gol, Arsenal’in eski Hollandalı futbolcusuna benzetilerek değerlendirmeler yapıldı “Ahmed Musa, Dennis Bergkamp stili bir gol attı” denildi. Topu zor bir hareketle yükselterek havalandıran ve ardından sert-düzgün bir vuruş yapan oyuncunun golüne övgü düzüldü.

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