Volkan Demirel alarmı!

Volkan Demirel alarmı!

Sarı lacivertli takımda Krasnador maçı öncesi sarı alarm verildi. Eğer Volkan Demirel yarınki maçta sarı kart görürse cezalı duruma düşecek ve rövanşta forma giyemeyecek.
Riekerink: Ben şimdi iniyorum

Riekerink: Ben şimdi iniyorum

Galatasaray'daki teknik direktörlük görevi sona eren Jan Olde Riekerink, futbolcularıyla vedalaştı.
Beşiktaşlı futbolculara iyi haber!

Beşiktaşlı futbolculara iyi haber!

Beşiktaş yönetimi ligdeki ve Avrupa’daki zorlu maçlar öncesinde oyunculara ödeme yaptı.
Fenerbahçe'ye güzel haber!

Fenerbahçe'ye güzel haber!

Olympiakos'un kaptanı ve takımın en önemli yıldızı Vassilis Spanoulis, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.
Sonunda isyan ettiler!

Sonunda isyan ettiler!

Beşiktaşlı futbolcular, ofsayttan gelen gole ve verilmediğini düşündükleri penaltıya isyan etti.
Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Anderson, çalışmalarına B takımla devam ediyor.
Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş Hukuk Kurulu, TFF’de yapılacak savunma için kolları sıvadı. Delil olacak tüm görüntü ve fotoğraflar dosyada yer alacak.
Bu yıldızlar neden kulübede?

Bu yıldızlar neden kulübede?

Sezona fırtına gibi başlayan Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci ve şans buldukları her karşılaşmada başarılı performans gösteren Martin Linnes, Sinan Gümüş haftalardır hazır, ancak oynatılmıyorlar.

Galatasaray'a ağır darbe!

Galatasaray, yeni teknik direktörü Igor Tudor'un ilk maçında Çaykur Rizespor'a konuk oldu.

Galatasaraya ağır darbe!

Galatasaray’ın Hırvat teknik direktörü İgor Tudor, ilk maçına çıktı. Hafta içinde Riekerink'in yerine takımın başına gelen Hırvat teknik adam, maç öncesi Bruma'yı kadroya almamıştı. Chedjou'yu da uzun süre sonra sahaya sürdü. Ancak Galatasaray öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'ın golünü Lukas Podolski kaydederken, Rizespor'un golü Özgür Çek'ten geldi. Bu sonuçla Galatasaray 40 puana yükselirken, haftaya oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi çok önemli 2 puan kaybı yaptı.

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçtan dakikalar...

Mücadele başladı...

İlk 5 dakika itibariyla iki takımda net bir pozisyona giremedi.

Maçtaki ilk şutu Galatasaray çekti. Linnes, sol kanattan taşıdığı topta Podolski'yi buluşturdu. Alman futbolcunun şutu isabetsiz oldu.

Maçta 20 dakika geride kaldı 0-0'lık eşitlik sürüyor.

Podolski'nin mermisi ağlarda!

Dakikalar 23'ü gösterdiğinde Galatasaray üstünlüğü yakaladı. Sabri'nin kaptığı topla başlayan atakta Yasin koşu yapan Josue'yi buldu. Portekizli futbolcu ayağının dışıyla Podolski'yi gördü. Yıldız futbolcunun sert şutu ağlarla buluştu: 0-1.

30'uncu dakikada Rizespor kalabalık geldi. Recep Niyaz'ın pasında buluşan Ahmet İlhan'ın çarprazdan vurduğu şut üstten auta gitti.

Maçta ilk yarı 1-0 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

51'de Galatasaray 2'nci gole yaklaştı. Yasin Öztekin ceza sahası üzerindeki Podolski'yi topla buluşturdu. İlk golün sahibi Podolski'nin şutu auta gitti.

Aynı dakika içerisinde Rizespor etkili geldi. Chedjou'nun hatasında Recep Niyaz ceza sahası üzerinde topla buluştu. Şutu savunmadan döndü.

Galatasaray'da Josue'nin yerine Tolga Ciğerci oyuna dahil oldu. Sarı-Kırmızılılar, bu değişiklikle 4-3-3 sistemine döndü.

Tolga Ciğerci kaçırdı

73'üncü dakikada Galatasaray çok tehlikeli geldi. Garry Rodrigues'in taşıdığı hücumda, Tolga Ciğerci'nin sert şutunu kaleci Diallo güçlükle çıkardı.

Özgür Çek'ten müthiş gol!

75'nci dakikada Özgür Çek, muhteşem bir frikik golüyle maça beraberliği getirdi.

90'ıncı dakikada Semih Kaya'nın ortasında Yasin Öztekin altıpasın üzerinde vurduğu kafa auta gitti.

Maç 1-1'lik sonuçla sona erdi.

Çaykur Rizespor - Galatasaray ilk 11'ler

Çaykur Rizespor: Diallo, Mehmet, Oboabona, Ümit, Özgür, Recep, Saadane, Petrucci, İsmael, Oğulcan, Edomwoyi

Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Chedjou, Linnes, Selçuk, De Jong, Yasin, Rodrigues, Josue, Podolski.

Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!

Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!

Hamit 500 bin euro karşılığında...

Hamit 500 bin euro karşılığında...


 

Fanatik

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Galatasaraya ağır darbe!

Galatasaray'a ağır darbe!

Galatasaray, yeni teknik direktörü Igor Tudor'un ilk maçında Çaykur Rizespor'a konuk oldu.
Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Kupasında eşleşmeler belli oldu!

Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri yapılan kura çekimiyle belli odu.
Hamit 500 bin euro karşılığında...

Hamit 500 bin euro karşılığında...

TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor'un Hamit Altıntop’u transfer teklifi bulunmasının ortaya çıkmasından sonra Süper Lig takımları da yıldız oyuncuyu kadrolarına katmak için harekete geçtiği bildirildi.
Galatasaraylı 2 futbolcuyla yollar ayrıldı!

Galatasaraylı 2 futbolcuyla yollar ayrıldı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezon başında Galatasaray’dan kiralanan Emrah Başsan ve Volkan Pala ile yollarını ayırdı.
Kweukenin acı günü!

Kweuke'nin acı günü!

Çaykur Rizespor'un Kamerunlu forveti Leonard Kweuke bugün aldığı haberle yıkıldı.
Resmen imzaladı! 5 yıllık...

Resmen imzaladı! 5 yıllık...

Çaykur Rizespor, sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek forvet oyuncusu Leonard Kweuke ve defans oyuncusu Orhan Ovacıklı ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
İspanyol medyasından Oğulcan iddiası

İspanyol medyasından Oğulcan iddiası

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen Oğulcan Çağlayan için Avrupa iddiaları sürüyor.
Borussia Dortmund şimdi de o Türkün peşinde!

Borussia Dortmund şimdi de o Türk'ün peşinde!

Alman scoutların Süper Lig’e ilgisi devam ediyor. Son gözde ise Çaykur Rizespor’un genç hücumcularından Oğulcan Çağlayan.
Dilmen: Maç 6-0 falan biterdi

Dilmen: "Maç 6-0 falan biterdi"

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen de 90 dakikayı değerlendirdi.
Çaykur Rizesporda kriz büyüyor

Çaykur Rizespor'da kriz büyüyor

Hikmet Karaman’ın beklediği transferleri yapamayan Çaykur Rizespor’da sular durulmuyor....
Konyaspor Rizesporu elinden kaçırdı

Konyaspor Rizespor'u elinden kaçırdı

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun ilk hafta maçında Çaykur Rizespor ile Atiker Konyaspor 1-1 berabere...
Trabzonspora transfer şoku!

Trabzonspor'a transfer şoku!

Trabzonspor'un da transfer listesinde yer alan Eren Albayrak, İstanbul Başakşehir'e transfer oluyor....
Başakşehir sezonu galibiyetle kapadı

Başakşehir sezonu galibiyetle kapadı

Spor Toto Süper Lig'in kapanış haftasında Çaykur Rizespor'la karşılaşan Medipol Başakşehir, rakibini 1-0 mağlup ederek sezonu 3...
Türkiye Kupasında gruplar belli oldu

Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamaları belli oldu. Kupada ilk maçlar 15-16-17 Aralık'ta oynanacak....
Hikmet Karamandan G.Saray sorusuna ilginç cevap

Hikmet Karaman'dan G.Saray sorusuna ilginç cevap

Galatasaray Teknik Direktörlüğü için ismi gündeme gelen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Futbolda her şey olabilir”...