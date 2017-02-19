Galatasaraya ağır darbe!

Galatasaray, yeni teknik direktörü Igor Tudor'un ilk maçında Çaykur Rizespor'a konuk oldu.

Galatasaray’ın Hırvat teknik direktörü İgor Tudor, ilk maçına çıktı. Hafta içinde Riekerink'in yerine takımın başına gelen Hırvat teknik adam, maç öncesi Bruma'yı kadroya almamıştı. Chedjou'yu da uzun süre sonra sahaya sürdü. Ancak Galatasaray öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'ın golünü Lukas Podolski kaydederken, Rizespor'un golü Özgür Çek'ten geldi. Bu sonuçla Galatasaray 40 puana yükselirken, haftaya oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi çok önemli 2 puan kaybı yaptı.

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçtan dakikalar...

Mücadele başladı...

İlk 5 dakika itibariyla iki takımda net bir pozisyona giremedi.

Maçtaki ilk şutu Galatasaray çekti. Linnes, sol kanattan taşıdığı topta Podolski'yi buluşturdu. Alman futbolcunun şutu isabetsiz oldu.

Maçta 20 dakika geride kaldı 0-0'lık eşitlik sürüyor.

Podolski'nin mermisi ağlarda!

Dakikalar 23'ü gösterdiğinde Galatasaray üstünlüğü yakaladı. Sabri'nin kaptığı topla başlayan atakta Yasin koşu yapan Josue'yi buldu. Portekizli futbolcu ayağının dışıyla Podolski'yi gördü. Yıldız futbolcunun sert şutu ağlarla buluştu: 0-1.

30'uncu dakikada Rizespor kalabalık geldi. Recep Niyaz'ın pasında buluşan Ahmet İlhan'ın çarprazdan vurduğu şut üstten auta gitti.

Maçta ilk yarı 1-0 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

51'de Galatasaray 2'nci gole yaklaştı. Yasin Öztekin ceza sahası üzerindeki Podolski'yi topla buluşturdu. İlk golün sahibi Podolski'nin şutu auta gitti.

Aynı dakika içerisinde Rizespor etkili geldi. Chedjou'nun hatasında Recep Niyaz ceza sahası üzerinde topla buluştu. Şutu savunmadan döndü.

Galatasaray'da Josue'nin yerine Tolga Ciğerci oyuna dahil oldu. Sarı-Kırmızılılar, bu değişiklikle 4-3-3 sistemine döndü.

Tolga Ciğerci kaçırdı

73'üncü dakikada Galatasaray çok tehlikeli geldi. Garry Rodrigues'in taşıdığı hücumda, Tolga Ciğerci'nin sert şutunu kaleci Diallo güçlükle çıkardı.

Özgür Çek'ten müthiş gol!

75'nci dakikada Özgür Çek, muhteşem bir frikik golüyle maça beraberliği getirdi.

90'ıncı dakikada Semih Kaya'nın ortasında Yasin Öztekin altıpasın üzerinde vurduğu kafa auta gitti.

Maç 1-1'lik sonuçla sona erdi.

Çaykur Rizespor - Galatasaray ilk 11'ler

Çaykur Rizespor: Diallo, Mehmet, Oboabona, Ümit, Özgür, Recep, Saadane, Petrucci, İsmael, Oğulcan, Edomwoyi

Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Chedjou, Linnes, Selçuk, De Jong, Yasin, Rodrigues, Josue, Podolski.

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