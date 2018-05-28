Galatasaraya 21lik yıldız

İtalyan basını, Chievo’nun orta saha oyuncusunun Sarı-Kırmızılı formayı giymeye yakın olduğunu iddia etti.

G.SARAY için İtalyan basınından flaş bir Samuel Bastien iddiası geldi. Gelecek sezon transfer çalışmalarına Fatih Terim önderliğinde başlayan Galatasaray’ın İtalya Serie A ekiplerinden Chievo’nun 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Samuel Bastien’i bünyesine katabileceği yazıldı. Bu sezon ligde 21 karşılaşmaya çıkan genç oyuncu, 1 gol kaydetti. Sportavellino sitesi Galatasaray’ın bu transferi bitirebileceğini okuyucularına aktardı.

5 MİLYON EUROYA BİTER

Haberde Chievo’nun 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığı satışına onay vereceği orta saha oyuncusunun gelecek sezon Galatasaray’a transfer olabileceği, Sarı-Kırmızılı takımın bu transferi çok istediği yazıldı. Samuel Bastien’in kulübüyle 2019’a kadar mukavelesi bulunuyor. Yani Chievo onu satamazsa önümüzdeki sezon sonunda bedelsiz olarak kaçırabilir. Bastien’in Chievo yerine Şampiyonlar Ligi’nde oynayan G.Saray’ı tercih edeceği yazıldı.

Akşam