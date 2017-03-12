Galatasaray yine 90da kazandı!

Galatasaray-Gençlerbirliği karşılaşması deyim yerindeyse 'nefesleri kesti.' 5 gol, 3 penaltının olduğu müthiş mücadeleyi Galatasaray 3-2 kazanarak kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'de üst üste yaşadığı puan kayıpları sonrası Antalyaspor galibiyetiyle moral bulan Galatasaray, 24. hafta maçında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Igor Tudor'un cezası nedeniyle tribünden izlediği müsabaka, tribünleri dolduran ve televizyon başındaki izleyicileri futbola doyurdu. 32. saniyede yediği golle geri düşen Galatasaray, öne geçmesini bildi. Ancak 1 dakikada 2 kez penaltı kazanan Gençlerbirliği, 1'ini kaçırsa da, diğerini gole çevirdi. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde ise Selçuk İnan sahneye çıktı. Klasik frikik gollerinden birini atan Selçuk İnan, Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında tuttu. Aslan, Antalya'nın ardından Gençlerbirliği karşısında da galibiyeti son dakika golüyle aldı.

Maçtan dakikalar...

Mücadele başladı...

İlk 5 dakikada 2 gol!

Maç deyim yerindeyse golle başladı. Konuk ekip Gençlerbirliği, henüz 32. saniyede Serdar Gürler'in asisti Khalili'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol ayrıca sezonun atılan en erken golü unvanının sahibi oldu.

Maçtaki fırtına dinmiyor... 1-0 geriye düşen Galatasaray, 3'üncü dakikada Ahmet Oğuz'un eline çarpan topla penaltı kazandı. Topun başına geçen Selçuk İnan 5'inci dakikada maça 1-1'lik eşitliği getirdi.

8. dakikada Lukas Podolski'nin ceza sahası içinden çektiği sert şut az farkla auta gitti. Maçta müthiş bir tempo var.

Maçın 20.dakikasında sakatlanan Hakan Balta, yerini Sabri Sarıoğlu'na bıraktı. Bu değişiklik sonrası oyuncuların pozisyonlarında değişiklik oldu. 3'lü savunma Ahmet Çalık, Chedjou, Carole'den oluşurken, Sabri sağ kanada, Yasin sol forvet bölgesine kaydı.

Galatasaray'dan yoğun baskı!

28. dakikada Podolski'yle Galatasaray gole yaklaştı. Alman yıldızın sağ çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Hopf zorlukla çıkardı.

Galatasaray 2. golü bulmak için yoğun baskı kurdu. 35. dakikada Garry Rodriges'in şutunu kaleci güçlükle çıkardı. Pozisyonun devamında Podolski'nin kaleyi yokladığı şut savunmaya çarpıp kornere çıktı.

Podolski'den füze!

45. dakikada Galatasaray beklediği golü buldu. Maçın başından bu yana gol için denemelerde bulunan Podolski bu kez ağları buldu. Ceza sahası dışından çok sert bir şut çeken Alman yıldız skoru 2-1'e getirdi. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarı başladı.

60 dakika geride kaldı. 2. yarı da tempo beklenen seviyenin altında.

1 dakikada 2 penaltı… Yok böyle olay!

65. dakikada Fırat Aydınus maçta 2. kez penaltı noktasını gösterdi. Aydınus, kornerden gelen topa Chedjou'nun elle müdahale ettiğine hükmetti. Topun başına Serdar Gürler geçti, ancak Muslera muhteşem bir kurtarışa imza attı. Aynı dakika içerisinde futbol sahalarında ender görülen bir olaya imza atıldı. Muslera'nın kurtardığı penaltı sonrası kullanılan kornerde Tolga Ciğerci topa elle müdahale etti. Hakem Fırat Aydınus tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi. Bu kez topun başına Selçuk Şahin geldi ve Muslera'yı mağlup etti: 2-2.

Kaçan kaçana!

Beraberlik golünün ardından Galatasaray baskını yine arttırdı. 76'ncı dakikada duran toptan gelen topa müsait durumdaki Podolski pozisyonu değerlendiremedi.

Lukas Podolski 78. dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonu değerlendiremedi.

Son dakikalarda inanılmaz heyecan var. İki takım da gol bulabilmek için çabalıyor.

Selçuk İnan hayat verdi!

89'uncu dakikada ceza sahası üzerinde Galatasaray frikik kazandı. Topun başına gelen Selçuk İnan muhteşem bir gole imza attı skoru 3-2'ye getirdi.

Maç 3-2'lik skorla sona erdi. Galatasaray puanını 46'ya çıkararak 3'üncü sıraya yerleşti.

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Ahmet, Hakan Balta, Chedjou, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Rodrigues, Josue, Podolski.

Gençlerbirliği'nin ilk 11'i: Hopf, Ahmet Oğuz, Claro, Palitevich, Anıl, Serdar, Selçuk, Khalili, Issah, Aydın, Muriç.

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