Galatasaray yıldız ismi elinden kaçırdı!

Geçtiğimiz transfer sezonunda Galatasaray'ın listesinde yer alan Palmeiras'lı futbolcu Vitor Hugo, Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya transfer oldu.

Palmeiras'ın geçen yıl elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olan başarılı stoper Vitor Hugo, 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fiorentina'nın yolunu tuttu.

Geride kalan transfer döneminde Galatasaray'ın da kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği, ancak yüksek bonservisi nedeniyle transferini bitiremediği Brezilyalı futbolcu, kariyerini İtalya'da sürdürecek.

Fiorentina ile 4 yıllık sözleşmeye imza atan 26 yaşındaki Vitor Hugo, geçen sezon lig ve Libertadores kupasında toplam 34 maçta forma giymiş ve bu maçların tamamında 90 dakika sahada kalmıştı.