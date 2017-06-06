Cimbom'un gözdesi 2 yıllık imzayı attı!

Cimbom'un gözdesi 2 yıllık imzayı attı!

Real Madrid'le sözleşmesi sona eren Pepe, PSG ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Portekizli Pepe'nin ismi Galatasaray ile anılmıştı.
İmzayı attı! Yeni takımı...

İmzayı attı! Yeni takımı...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, geçen sezonun başarılı isimlerinden Serdar Gürler ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Başkan 'kal' dedi ancak ayrılmakta ısrarcı!

Başkan 'kal' dedi ancak ayrılmakta ısrarcı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Konyaspor maçının sonrasında gece yarısı Sinan Gümüş’ü yanına çağırdı, “Gitme kararını gözden geçirmeni istiyorum” dedi. Sinan ise hayallerini gerçekleştirmek için izin istedi.
Chedjou resmen Başakşehir'de!

Chedjou resmen Başakşehir'de!

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Kamerunlu futbolcu Aurelien Chedjou'yu kadrosuna kattı.
İlk hedef Dzeko!

İlk hedef Dzeko!

Mircea Lucescu’nun Zenit’ten ayrılmasının ardından takımın başına geçen Roberto Mancini, transfer listesini hazırlamaya başladı.
Volkan Demirel müjdeyi verdi

Volkan Demirel müjdeyi verdi

Fenerbahçe’nin kaptanı Volkan Demirel, “Bizim için iyi bir sezon geçmedi. Fenerbahçe’nin başarısı şampiyonluktur. Camiamızdan özür diliyoruz” dedi.
Valbuena'ya servet!

Valbuena'ya servet!

Fenerbahçe, yıldız futbolcunun işini bitirdi. Bu transferle ilgili henüz açıklama yapılmasa da Fransız basını, Valbuena’nın 3 yıl için 10 milyon Euro’dan fazla para alacağını iddia etti.
Transferde sürpriz hamle! Beşiktaş...

Transferde sürpriz hamle! Beşiktaş...

Stoper transferinde tek ayak üzerinde yakalanmamak için alternatif isimlerle de görüşen Beşiktaş Yönetimi, Kasımpaşa’da oynayan Titi’yi tekrar gündemine aldı.

Galatasaray yıldız ismi elinden kaçırdı!

Geçtiğimiz transfer sezonunda Galatasaray'ın listesinde yer alan Palmeiras'lı futbolcu Vitor Hugo, Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya transfer oldu.

Galatasaray yıldız ismi elinden kaçırdı!

Palmeiras'ın geçen yıl elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olan başarılı stoper Vitor Hugo, 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fiorentina'nın yolunu tuttu.

Geride kalan transfer döneminde Galatasaray'ın da kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği, ancak yüksek bonservisi nedeniyle transferini bitiremediği Brezilyalı futbolcu, kariyerini İtalya'da sürdürecek.

Fiorentina ile 4 yıllık sözleşmeye imza atan 26 yaşındaki Vitor Hugo, geçen sezon lig ve Libertadores kupasında toplam 34 maçta forma giymiş ve bu maçların tamamında 90 dakika sahada kalmıştı.

Fenerbahçe'den 3 transfer birden!

Fenerbahçe'den 3 transfer birden!

Galatasaray stoperini buldu! 5,5 milyon Euro!

Galatasaray stoperini buldu! 5,5 milyon Euro!

Galatasaray'a asrın müjdesi! Cavanda gidiyor!

Galatasaray'a asrın müjdesi! Cavanda gidiyor!


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Fenerbahçeden 3 transfer birden!

Fenerbahçe'den 3 transfer birden!

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Galatasaray yıldız ismi elinden kaçırdı!

Galatasaray yıldız ismi elinden kaçırdı!

Geçtiğimiz transfer sezonunda Galatasaray'ın listesinde yer alan Palmeiras'lı futbolcu Vitor Hugo, Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya transfer oldu.
Galatasaray stoperini buldu! 5,5 milyon Euro!

Galatasaray stoperini buldu! 5,5 milyon Euro!

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Galatasaraya asrın müjdesi! Cavanda gidiyor!

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