Galatasaray yıldız futbolcunun transferini sonunda bitirdi

Galatasaray, Sao Paulo'da forma giyen Maicon ve kulübü ile 5 yıllık anlaşma sağladı.

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı Kırmızılı yönetim, stoper arayışlarını son sürat sürdüryordu ve mutlu sona ulaşmayı başardı.

Galatasaray, Sao Paulo'da forma giyen Maicon ve kulübü ile kesin olarak anlaşma sağladı.

Sarı-kırmızılılar bu transfer için Brezilya ekibine 7 milyon euro ve 1 milyon euro bonus ödeyecek. Başarılı savunmacı ise Galatasaray'dan yıllık 2.6 milyon euro kazanacak.

Maicon konusunda resmi açıklamanın yakın zamanda yapılması ve Brezilyalı stoperin İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza törenine katılması bekleniyor.

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