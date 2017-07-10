Galatasaray yıldız futbolcuda sona geldi!

Sağ bek arayışlarını son sürat sürdüren Galatasaray'da Sevilla'lı Mariano'nun transferinde sona gelindiği öğrenildi.

Sabri ve Cavanda'yla yollarını ayıran, Linnes'ten ise geldiği günden bu yana umduğunu bulamayan Galatasaray, sağ ve sol bek arayışlarını tüm hızıyla sürdürürken, Sevilla'lı sağ bek Mariano'da sona gelindiği öğrenildi.

Senede 2.2 milyon euro...

Galatasaray'ın dün menajerini İstanbul'a getirdiği Mariano'yla her konuda anlaştığı ve 31 yaşındaki oyuncunun Sarı Kırmızılılar'la 3 senelik sözleşme imzalayacağı belirtildi. Brezilyalı oyuncu, Cim Bom'dan senede 2.2 milyon euro kazanacak.

Galatasaray, sözleşmesi gelecek sezon bitecek oyuncunun bonservisi konusunda da Sevilla'yla olumlu görüşmeler gerçekleştirdi ve orta noktanın bulunmasına çok yaklaşıldı. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

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