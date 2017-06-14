Galatasaray Wesley Hoedt için teklif yükseltti!

Hoedt için ilk teklif 3 milyon Euro olurken İtalyan kulübü bu rakamı az buldu. Ancak hava toplarındaki hakimiyeti ve sol ayaklı olması nedeniyle Tudor’un ısrarla istediği oyuncu için yönetim teklifini 2 milyon Euro daha artırma kararı aldı.

Takıma yepyeni bir hava katmak isteyen Galatasaray yönetimi sadece forvet oyuncuları üzerinde değil, savunmaya yapılacak 2 takviye konusuna da yoğunlaşmış durumda. Sarı-kırmızılı idareciler Avrupa’da görüşmelerde bulunurken sportif direktör Cenk Ergün yükü omuzluyor.

Teknik direktör Igor Tudor’un isteği doğrultusunda sadece 1 değil 2 stoper birden almak isteyen yönetim, bir oyuncunun daha tecrübeli olmasını diğer stoperin ise genç ve gelişime daha açık olmasından yana. Bu konuda scout ekibinin de oluşturduğu listelerin ardından temaslar sürerken Lazio forması giyen Wesley Hoedt de sarı-kırmızılıların radarına takıldı.

Deneyimli bir stoperin yanında oynaması halinde çok daha büyük gelişim göstereceği yönünde verilen rapor sonrasında yönetim 23 yaşındaki oyuncu için girişimlere başladı.

Tudor, sol ayaklı bir stoperin alınmasının şart olduğunu isteklerine ekleyince Hoedt de tam istenilen isim olarak öne çıktı. Roma’da Lazio ile oyuncu için ilk temas sağlanırken 3 milyon Euro’luk bonservis önerisi kabul edilmedi. Bu görüşmeden gelen ret yanıtına rağmen G.Saray geri adım atmazken yeni bir teklif yapma kararı alındı.

İTALYANLAR DA AÇIKLADI

Hollanda Milli Takımı’nın genç kategorilerinde de oynayan ve toplamda 4 kez de A takım forması giyen Hoedt, 1.88 metrelik boyu ve sol ayaklı olması nedeniyle de tam da Tudor’un istediği oyuncu. İşte bu nedenle hemen pes etmek istemeyen sarı-kırmızılı idareciler Lazio’ya oyuncu için 5 milyon Euro’luk yeni bir teklif yapma kararı aldı.

Öte yandan İtalyan Leggo gazetesine göre ise G.Saray ile Lazio arasındaki Wesley Hoedt görüşmeleri tamamen bitmiş durumda. G.Saray’ın yaptığı teklifi duyuran İtalyanlar, Lazio’nun oyuncuyu satmayı düşünmediğini açıkladı.

Sampiy10