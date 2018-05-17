Canlı yayında ayrılığı açıkladı

Canlı yayında ayrılığı açıkladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sezon sonunda bordo mavili kulüpten ayrılacağını açıkladı.
Ryan Donk'ta son dakika

Ryan Donk'ta son dakika

Ligin ilk yarısını kadro dışı geçiren ve Fatih Terim göreve geldikten sonra 11’in değişmez ismi olan Ryan Donk’la yeni sözleşme yapılacak.
Kartal'a golcü sol kanat

Kartal'a golcü sol kanat

Belçika basını, Beşiktaş'ın Anderlecht forması giyen Henry Onyekuru'yu kiralamak istediğini yazdı.
Ben Yedder bombası

Ben Yedder bombası

Galatasaray, Sevilla'nın yıldız futbolcusu Wissam Ben Yedder'i transfer listesine ekledi.
Buffon ayrılığı açıkladı

Buffon ayrılığı açıkladı

Juventus'un efsane kalecisi Gianluigi Buffon, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.
Jeremain Lens'e talip var

Jeremain Lens'e talip var

Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord'un, Beşiktaşlı futbolcu Jeremain Lens'i transfer etmek için harekete geçtiği öne sürüldü.
Elano bombası! Geri dönüyor

Elano bombası! Geri dönüyor

Bir zamanlar Galatasaray forması giyen Brezilyalı yıldız Elano Süper Lig'e geri dönüyor.
Sosa'dan Beşiktaş'a: Beni alın

Sosa'dan Beşiktaş'a: Beni alın

Trabzonspor'da mutsuz olan Arjantinli yıldız Sosa, eski takımı Beşiktaş'a haber gönderdi.

Galatasaray ve Beşiktaş'a yılın transfer çalımı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki transfer yarışı bu kez lig bitmeden başladı.

Galatasaray ve Beşiktaşa yılın transfer çalımı

Alanyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve kısa sürede milli takıma kadar yükselen Emre Akbaba'ya Beşiktaş'ın ilgisi biliniyordu.

Fenerbahçe transferde son dakika hamlesini yaptı ve resmi teklifini iletti.

Sarı- Lacivertliler’de 2-3 Haziran’da seçim var. Buna rağmen Aziz Yıldırım ve ekibi, transfer çalışmalarına başladı. Yıldırım, seçilmeleri halinde transferlerin geç kalmaması için düğmeye basılması talimatı verdi. İlk teklif, Aytemiz Alanya’nın yıldızı Emre Akbaba’ya gitti.

Fenerbahçe, önce 2 milyon Euro (10.4 milyon TL), bunun geri çevrilmesi üzerine de 2.5 milyon Euro (13 milyon TL) önerdi.

Sarı-lacivertlilerin teklifine Alanya’nın vereceği yanıt bekleniyor.

Ryan Donk'ta son dakika

Ryan Donk'ta son dakika

Bu 6 ismi kesinlikle kadroda görmek istemiyor

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Ben Yedder bombası


 

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Galatasaray ilk transferini yaptı

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