Galatasaray ve Beşiktaşa yılın transfer çalımı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki transfer yarışı bu kez lig bitmeden başladı.

Alanyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve kısa sürede milli takıma kadar yükselen Emre Akbaba'ya Beşiktaş'ın ilgisi biliniyordu.

Fenerbahçe transferde son dakika hamlesini yaptı ve resmi teklifini iletti.

Sarı- Lacivertliler’de 2-3 Haziran’da seçim var. Buna rağmen Aziz Yıldırım ve ekibi, transfer çalışmalarına başladı. Yıldırım, seçilmeleri halinde transferlerin geç kalmaması için düğmeye basılması talimatı verdi. İlk teklif, Aytemiz Alanya’nın yıldızı Emre Akbaba’ya gitti.

Fenerbahçe, önce 2 milyon Euro (10.4 milyon TL), bunun geri çevrilmesi üzerine de 2.5 milyon Euro (13 milyon TL) önerdi.

Sarı-lacivertlilerin teklifine Alanya’nın vereceği yanıt bekleniyor.

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