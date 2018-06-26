Ozan bu kez Premier Lig'e gidiyor

Ozan bu kez Premier Lig'e gidiyor

Cocu’nun gelişiyle F.Bahçe’de kalma umudu artan Ozan Tufan’a Premier Lig'den talip çıktı. İspanyol ekip Girona'nın bonservis bedeli nedeniyle vazgeçtiği Ozan için Crystal Palace'ın kesenin ağzını açtığı belirtildi.
Vida bombası! Taraftarlar bastırıyor

Vida bombası! Taraftarlar bastırıyor

Beşiktaş’ın 13.2 milyon pound değer biçtiği Vida’nın alınması için Everton taraftarı kulübe yoğun baskı yapıyor.
Süper Lig'den talibi var

Süper Lig'den talibi var

Devre arasında Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love Çaykur Rizespor talip oldu.
Sözleşmesi mecburen uzatılıyor

Sözleşmesi mecburen uzatılıyor

Galatasaray'da Eray İşcan'ın sözleşmesi 'mecburen' uzatılıyor.
İsmail Köybaşı'na 2 talip birden

İsmail Köybaşı'na 2 talip birden

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden beri istediği formu yakalayamayan İsmail Köybaşı, Fenerbahçe'den ayrılıyor.
Tarık Çamdal'da sıcak gelişme

Tarık Çamdal'da sıcak gelişme

Galatasaray’da adeta istenmeyen adam olarak ilan edilen Tarık Çamdal, yönetimi harekete geçirdi.
Trezeguet transferinde pürüz çıktı

Trezeguet transferinde pürüz çıktı

Kasımpaşalı oyuncu ile anlaşan G.Saray, kulübünün 5 milyon euroluk teklifini kabul etti ancak, Aslan’ın ödemeyi 5 taksitte yapmak istemesi sorun oldu.
Josef de Souza'da son dakika

Josef de Souza'da son dakika

Adı sık sık Premier Lig takımlarıyla anılan Josef de Souza'nın sözleşmesi uzatılacak.

Galatasaray UEFA'dan ceza alacak mı?

UEFA, Sarı-Kırmızılılar'la geçtiğimiz günlerde imzalanan anlaşmanın yeniden inceleneceğini duyurdu. Avrupa futbolunun patronu, ilk kez böyle bir uygulamaya giderken aldığı karar şaşkınlık yarattı.

Galatasaray UEFAdan ceza alacak mı?

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamladıktan sonra geçtiğimiz günlerde UEFA ile Finansal FairPlay konusunda bir anlaşma imzalayıp Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanan G.Saray'a dün kafalarda soru işareti yaratan bir haber geldi.


UEFA, resmi sitesinden yaptığı açıklamaya göre G.Saray'la yapılan anlaşmanın yeniden inceleneceği duyurdu. Açıklamada "Yakın zamanda Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Baş Müfettişinin verdiği Galatasaray'la anlaşmaya varma kararı ışığında, CFCB Başkanı Jose Narciso da Cünha Rodrigues, kararı yeniden incelenmesi için Yargı Komisyonu'na göndermeye karar vermiştir. Bu açıklama hiçbir şekilde CFCB Yargı Komisyonu'nun yürüteceği inceleme üzerinde peşin hüküm verme anlamı taşımamaktadır" ifadeleri kullanıldı. 

CEZANIN DEĞİŞME İHTİMALİ VAR AMA...

UEFA'nın verdiği bir karar hakkında tarihinde ilk kez yeniden incelemeye gideceği öğrenilirken Sarı Kırmızılılar'a verilen cezanın değişme ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Fakat kurmaylar, UEFA'nın aldığı bir karan değiştirerek kendisiyle çelişme durumuna düşmeyi göze almak istemeyeceğinin de altını çizdi. Geçtiğimiz günlerde Avrupa'dan ağır bir ceza alan İtalyan devi Milan'ın G.Saray'la durumlarının aynı olduğunu belirtip farklı cezalar verilmesine itiraz etmesinin bu incelemede etkili olduğu öne sürüldü.

Bafetimbi Gomis'in isteği yönetimi şaşırttı

Bafetimbi Gomis'in isteği yönetimi şaşırttı

Galatasaray'a Ahmed Musa'dan kötü haber

Galatasaray'a Ahmed Musa'dan kötü haber

Transferi Fatih Terim bitirecek

Transferi Fatih Terim bitirecek


 

Haberturk

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Galatasaray UEFAdan ceza alacak mı?

Galatasaray UEFA'dan ceza alacak mı?

UEFA, Sarı-Kırmızılılar'la geçtiğimiz günlerde imzalanan anlaşmanın yeniden inceleneceğini duyurdu. Avrupa futbolunun patronu, ilk kez böyle bir uygulamaya giderken aldığı karar şaşkınlık yarattı.
Bafetimbi Gomisin isteği yönetimi şaşırttı

Bafetimbi Gomis'in isteği yönetimi şaşırttı

Çin’den 7 milyon euroluk teklif alan tecrübeli forvet, Galatasaray’dan 3.5 milyon euro olan maaşını 5.5 milyon euroya çıkarılmasını istedi. Gomis, zam isteğinden vazgeçmezse yönetim gelen en iyi teklifi değerlendirilecek.
Galatasaraya Ahmed Musadan kötü haber

Galatasaray'a Ahmed Musa'dan kötü haber

Nijerya forveti Ahmed Musa, İzlanda’ya attığı iki golle dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray’ın istediği 25 yaşındaki futbolcunun transferi bir anda zora girdi.
Transferi Fatih Terim bitirecek

Transferi Fatih Terim bitirecek

Galatasaray'da Fatih Terim AC Milan'dan Kalinic'in transferi için devreye girdi. İşte Galatasaray ve Kalinic transferinde son yaşananlar...
Galatasaray transferde sona geldi

Galatasaray transferde sona geldi

Galatasaray, Stoke City'nin Fransız orta saha oyuncusu Giannelli Imbula'nın transferini bitirmek için İngiltere'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyor.
Galatasarayda yönetim 3 futbolcudan indirim istedi

Galatasaray'da yönetim 3 futbolcudan indirim istedi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, diğer yandan da UEFA ile yaptığı anlaşma nedeniyle futbolcu maaşlarından tasarruf etmek için harekete geçti.
3 büyüklere müjde! Bizzat açıkladı

3 büyüklere müjde! Bizzat açıkladı

3 büyüklerin kıskacında olan Jack Wilshere, Arsenal’den ayrılacağını açıkladı.
Galatasaraya bir Japon daha

Galatasaray'a bir Japon daha

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.
Bedelsiz olarak Göztepeye gidiyor

Bedelsiz olarak Göztepe'ye gidiyor

Geçen sezon beklentilerin altında kalan Ahmet Çalık Göztepe yolcusu. Sarı-Kırmızılı takım Ahmet Çalık'ı bedelsiz olarak kiralamaya sıcak bakıyor.
Tarık Çamdalda sıcak gelişme

Tarık Çamdal'da sıcak gelişme

Galatasaray’da adeta istenmeyen adam olarak ilan edilen Tarık Çamdal, yönetimi harekete geçirdi.
İşte yeni hocanın ilk hamlesi

İşte yeni hocanın ilk hamlesi

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında 24 Aralık Pazar günü Göztepe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, takımda...
Adebayor tarihe geçti

Adebayor tarihe geçti

Bugüne kadar Sarı- Kırmızılı takıma karşı hat-trick yapan 13 futbolcu vardı. Adebayor ise Galatasaray’a karşı iki kez...
Galatasarayın yıldızı bunalıma girdi

Galatasaray'ın yıldızı bunalıma girdi

Trabzon’da gördüğü kırmızı kart Feghouli’yi psikolojik açıdan çökertti. Cezayir Milli Takımı’ndan kesik yiyen yıldız, G.Saray’ın Ümraniyespor ile...
Emrede sıcak gelişme! Galatasaray...

Emre'de sıcak gelişme! Galatasaray...

Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Emre Belözoğlu'nun durumunun iyi gittiği ve Galatasaray maçında sahada olacağı...
Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Uzun bir aradan sonra dev derbi 50 bin kişiye ev sahipliği yapacak. Galatasaray taraftarı ayrıca 3 boyutlu...
Tolga Ciğerci müjdesi

Tolga Ciğerci müjdesi

Sakatlığını atlatan başarılı futbolcunun takımla birlikte çalışmalara katılması teknik heyette yüzleri güldürdü. Tolga Ciğerci, Fenerbahçe derbisinde ilk...