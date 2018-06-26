Galatasaray UEFAdan ceza alacak mı?

UEFA, Sarı-Kırmızılılar'la geçtiğimiz günlerde imzalanan anlaşmanın yeniden inceleneceğini duyurdu. Avrupa futbolunun patronu, ilk kez böyle bir uygulamaya giderken aldığı karar şaşkınlık yarattı.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamladıktan sonra geçtiğimiz günlerde UEFA ile Finansal FairPlay konusunda bir anlaşma imzalayıp Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanan G.Saray'a dün kafalarda soru işareti yaratan bir haber geldi.



UEFA, resmi sitesinden yaptığı açıklamaya göre G.Saray'la yapılan anlaşmanın yeniden inceleneceği duyurdu. Açıklamada "Yakın zamanda Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Baş Müfettişinin verdiği Galatasaray'la anlaşmaya varma kararı ışığında, CFCB Başkanı Jose Narciso da Cünha Rodrigues, kararı yeniden incelenmesi için Yargı Komisyonu'na göndermeye karar vermiştir. Bu açıklama hiçbir şekilde CFCB Yargı Komisyonu'nun yürüteceği inceleme üzerinde peşin hüküm verme anlamı taşımamaktadır" ifadeleri kullanıldı.



CEZANIN DEĞİŞME İHTİMALİ VAR AMA...



UEFA'nın verdiği bir karar hakkında tarihinde ilk kez yeniden incelemeye gideceği öğrenilirken Sarı Kırmızılılar'a verilen cezanın değişme ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Fakat kurmaylar, UEFA'nın aldığı bir karan değiştirerek kendisiyle çelişme durumuna düşmeyi göze almak istemeyeceğinin de altını çizdi. Geçtiğimiz günlerde Avrupa'dan ağır bir ceza alan İtalyan devi Milan'ın G.Saray'la durumlarının aynı olduğunu belirtip farklı cezalar verilmesine itiraz etmesinin bu incelemede etkili olduğu öne sürüldü.

Haberturk