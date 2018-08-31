3 yıllık imzayı attı

3 yıllık imzayı attı

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Trezeguet'de son dakika

Trezeguet'de son dakika

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Ankaragücü'nden çifte transfer

Ankaragücü'nden çifte transfer

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Bursaspor yeni golcüsünü açıkladı

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Fener istedi, BundesLiga'ya gitti

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Harun Tekin transferi öncesi Fenerbahçe'nin kaleci listesinde bulunan Kevin Trapp, PSG'den ayrılıp Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.
Rizespor'a Ukraynalı golcü

Rizespor'a Ukraynalı golcü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ukraynalı forvet Oleksandr Gladky'yi transfer etti.
Olcan Adın'ın yeni takımı belli oldu

Olcan Adın'ın yeni takımı belli oldu

Transferin son gününde arka arkaya hamlelere imza atan Bülent Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor, Olcan Adın'ı da aldı.
Akhisarspor'da bir imza daha

Akhisarspor'da bir imza daha

Spor Toto Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Akhisarspor, transferin son gününde Adrien Regattin'i kadrosuna dahil etti.

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray, Ömer Bayram'ı 400 bin Euro bedelle kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray transferi resmen açıkladı

İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcu Ömer Bayram ve kulübü Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 400.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır:

2018-2019 sezonu için 500.000 EUR net sabit transfer ücreti,

2019-2020 sezonu için 400.000 EUR net sabit transfer ücreti,

2020-2021 sezonu için 400.000 EUR net sabit transfer ücreti ödenecektir.

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