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Galatasaray transferde sona geldi

Galatasaray, Stoke City'nin Fransız orta saha oyuncusu Giannelli Imbula'nın transferini bitirmek için İngiltere'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray transferde sona geldi

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor... Leicester City'den Ahmed Musa ile el sıkışan Sarı-Kırmızılılar, bonservisi İngiltere'nin Stoke City takımında bulunan Giannelli Imbula'yı kadrosuna katmak için önümüzdeki günlerde İngiltere seferine çıkacak. Galatasaray'da Fatih Terim'in özellikle kadroda görmek istediği Imbula için şartlarını zorlayacak yönetim, taraftarı bir kez daha mutlu etmek istiyor.

GÜÇLÜ FİZİĞİ İLE DİKKATLERİ ÇEKİYOR

G.Saray Yönetimi'nin Fransız ön libero ile büyük oranda anlaştığı ve Stoke City'li yöneticilerle pazarlıkta elinin bir hayli güçlü olduğu öğrenildi. Geçen sezon Toulouse'da kiralık olarak forma giyen Imbula, güçlü fiziği ve bitmek bilmez enerjisiyle dikkat çekiyor.

ORTA SAHASINI DAHA DA GÜÇLENDİRECEK

Geçen sezon Toulouse'da 28 lig maçına çıkan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Imbula, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken göstermiş olduğu performansla teknik ekipten geçer not aldı. Kanat-forvet olarak Ahmed Musa ile anlaşan Cimbom, Imbula'yı da alarak orta sahayı güçlendirecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN KABUL ETTİ

İngiliz temsilcisi Stoke City ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Giannelli Imbula, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması nedeniyle transfere 'Evet' dediği de gelen haberler arasında. Imbula, Marsilya, Porto gibi takımlarda da forma giydi.

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