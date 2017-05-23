Eski hocası Selçuk İnan'ı istiyor!

Eski hocası Selçuk İnan'ı istiyor!

Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Nasr başına geçmesi beklenen teknik direktör Cesare Prandelli ile ilgili sürpriz bir iddia geldi.
Bu kanatlar Fenerbahçe'yi uçurur!

Bu kanatlar Fenerbahçe'yi uçurur!

Yeni sezonda yeni bir yapılanmaya gidecek olan Fenerbahçe Futbol Takımı için transfer çalışmaları sürüyor.
67 milyonluk yıldız Beşiktaş'a!

67 milyonluk yıldız Beşiktaş'a!

Aboubakar ve Talisca’daki müthiş gelişim Avrupa devlerinin gözünü Beşiktaş’a çevirdi. Roma, 20’lik yıldızı Gerson’u Şenol Güneş Okulu’na yazdırmak istiyor.
Resmen açıklandı! Advocaat'a kötü haber!

Resmen açıklandı! Advocaat'a kötü haber!

Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar takımın başında kalıp kalmayacağı hala netlik kazanmayan Dick Advocaat için Hollanda Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.
Loic Remy Süper Lig'e!

Loic Remy Süper Lig'e!

Bordo-mavililerin, 30 yaşındaki forvet için fiyat sorduğu Chelsea’den, ‘7 milyon euro’ yanıtını aldığı belirtildi. Yönetim, rakamın düşmesi halinde harekete geçecek.
Balotelli'ye yıllık 5 milyon euro!

Balotelli'ye yıllık 5 milyon euro!

Yeni sezon öncesinde kadrosunu yıldız bir golcü ile takviye ederek hem taraftarıyla barışmak hem de kombine satışlarına ilgiyi artırmak isteyen Galatasaray, Fransa’nın Nice kulübünde harika bir sezon geçiren Mario Balotelli için yeniden atağa kalktı.
Harry Kewell, Türk iş adamının takımına hoca oldu!

Harry Kewell, Türk iş adamının takımına hoca oldu!

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Harry Kewell, Türk iş adamı Ziya Eren'in sahip olduğu İngiltere 2. Lig ekiplerinden Crawley Town'ın teknik direktörü oldu.
Barça'nın eski başkanı gözaltına alındı!

Barça'nın eski başkanı gözaltına alındı!

Barcelona'nın 2010-2014 yıllarında kulüp başkanlığını yapan Rosell'in, kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alındığı duyuruldu.

Galatasaray transfer bombasını patlatıyor!

Galatasaray aradığı savunmacıyı İspanya’da buldu. Sarı-kırmızılı ekibin, Brezilyalı Santos için Valencia ile görüşmelere başladığı bildirildi. Arsenal’den Mertesacker ise yaşı nedeniyle yedekte.

Galatasaray transfer bombasını patlatıyor!

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray, teknik direktör Igor Tudor'un isteğiyle lider özellikle iki stoper ararken Aderlan Santos'un hedefte olduğu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı yönetimin, Valencia'da forma giyen Santos'u renklerine bağlamak için İspanyol ekibi ile görüşmelere başladığı ifade edildi. Duran toplardan yenilen gollere bir son vermek isteyen Hırvat hocanın, 1.93 metre boyundaki futbolcunun mutlaka alınmasını istediği öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre, Galatasaray'ın 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Santos'un bonservisi için ilk etapta 3 milyon euro önerdiği pazarlıkların süreceği bildirildi.

BRAGA'YA SERVET ÖDEDİ

Transfermarkt'te piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak görülen Brezilyalı stoper Braga takımından 9.5 milyon euro transfer bedeli karşılığında Velencia'nın yolunu tutmuştu. Galatasaray ve Valencia arasındaki görüşmelere İspanyol basını da sayfalarında geniş yer vermeyi ihmal etmedi. Bu arada Arsenal'den Per Mertesacker'in de sarı-kırmızılı yönetimin listesinde olduğu ama 32 yaşında olması nedeniyle yedek listede tutulduğu gelen haberler arasında.

Sabri Sarıoğlu'nda flaş gelişme!

Sabri Sarıoğlu'nda flaş gelişme!

Golcü transferinde rota tekrar ona döndü!

Golcü transferinde rota tekrar ona döndü!

Eski hocası Selçuk İnan'ı istiyor!

Eski hocası Selçuk İnan'ı istiyor!


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Sabri Sarıoğlunda flaş gelişme!

Sabri Sarıoğlu'nda flaş gelişme!

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcu, kulübü tarafından istenmezse jübilesini yapacak. Sabri’nin, “Her şey para değil. Galatasaraylı Sabri olarak anılmak isterim” diye konuştuğu öğrenildi.
Golcü transferinde rota tekrar ona döndü!

Golcü transferinde rota tekrar ona döndü!

Golcü adaylarından Alvaro Negredo’yu yüksek ücret talebi nedeniyle askıya alan Galatasaray Yönetimi, uzatmalı aşkı Bony’ye geri döndü.
Eski hocası Selçuk İnanı istiyor!

Eski hocası Selçuk İnan'ı istiyor!

Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Nasr başına geçmesi beklenen teknik direktör Cesare Prandelli ile ilgili sürpriz bir iddia geldi.
Galatasaray transfer bombasını patlatıyor!

Galatasaray transfer bombasını patlatıyor!

Galatasaray aradığı savunmacıyı İspanya’da buldu. Sarı-kırmızılı ekibin, Brezilyalı Santos için Valencia ile görüşmelere başladığı bildirildi. Arsenal’den Mertesacker ise yaşı nedeniyle yedekte.
Balotelliye yıllık 5 milyon euro!

Balotelli'ye yıllık 5 milyon euro!

Yeni sezon öncesinde kadrosunu yıldız bir golcü ile takviye ederek hem taraftarıyla barışmak hem de kombine satışlarına ilgiyi artırmak isteyen Galatasaray, Fransa’nın Nice kulübünde harika bir sezon geçiren Mario Balotelli için yeniden atağa kalktı.
Igor Tudordan yönetime: Bu ikisini gönderin

Igor Tudor'dan yönetime: Bu ikisini gönderin

Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Teknik Direktör Igor Tudor, sarı - kırmızılı yönetime iki yabancı stoper transferi gerçekleştirmeleri yönünde rapor verdi.
Galatasaray Batefimbi Gomis için bastırıyor!

Galatasaray Batefimbi Gomis için bastırıyor!

Forvet transferi için geniş bir liste üzerinden çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın gündemine gelen son isim; bu sezon kiralık oynadığı Marsilya’da 20 gol atan Bafetimbi Gomis oldu.

Galatasarayda beklenmedik ayrılık!

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık!

Galatasaray'ın en fazla gol atan oyuncularından biri olmasına rağmen yedek kulübesine hapsolan Eren Derdiyok, Basel'e gitmek istediğini yönetime bildirdi.
Galatasaraya transferde kötü haber! Fiorentina ile anlaştı!

Galatasaray'a transferde kötü haber! Fiorentina ile anlaştı!

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminden bu yana transfer etmek istediği stoperlerden biri olan Vitor Hugo, gelecek sezon İtalya Serie A'da forma giymeye hazırlanıyor.
Aziz Yıldırımın istediği Galatasaraylı!

Aziz Yıldırım'ın istediği Galatasaraylı!

Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray'ın genç yıldızı Atalay Babacan'a göz koydu. Fenerbahçe Alt Yapı Koordinatörü Müjdat Yetkiner Atalay Babacan'ın ailise ile bizzat görüşüp teklif ilettiği konuşuluyor.
Futbolculara verilen cezaların neden uygulanamadığı ortaya çıktı!

Futbolculara verilen cezaların neden uygulanamadığı ortaya çıktı!

Tüm takıma para cezası veren Galatasaray yönetimini, bu kararını hemen işleme koymayacak. Yönetimi durduran asıl sebep ise,...
Fatih Terimin eski prensi TFF 1. Ligi sallıyor!

Fatih Terim'in eski prensi TFF 1. Lig'i sallıyor!

İsmini ilk kez Galatasaray'da duyduğumuz Okan Derici bir türlü istenilen performansı sergileyemeyince 2. Lig'e kadar düşmüştü. 24...
Galatasaraya dev transfer kaynağı! Tam 200 milyon lira...

Galatasaray'a dev transfer kaynağı! Tam 200 milyon lira...

Sarı-kırmızılı kulüpte Ünal Aysal döneminde 3.5 yıllığına kiralanan locaların sözleşme süresi Haziran ayında bitiyor. Hem locaların yenilenmesi,...
Galatasaraydan Garry Rodrigues açıklaması

Galatasaray'dan Garry Rodrigues açıklaması

Galatasaray'dan Garry Rodrigues'le ilgili çıkan haberlere yalanlama geldi....
Sabri Sarıoğlu yönetimi yine zorlayacak!

Sabri Sarıoğlu yönetimi yine zorlayacak!

Galatasaray'la olan sözleşmesi bu sezon sonu sona erecek olan Sabri Sarıoğlu, yönetimi yine köşeye sıkıştıracak....
Galatasarayı satarsan Türkiyeye giremezsin

"Galatasaray'ı satarsan Türkiye'ye giremezsin"

Usta yorumcu Mehmet Demirkol, haftanın maçlarını ve spor gündemini değerlendirdi....