Galatasaray Trabzonda darmadağın

Galatasaray Trabzon'da darmadağın
Spor Toto Süper Lig'in 4. Haftasında Trabzonspor, evinde konuk ettiği Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 4. Haftasında Trabzonspor, evinde konuk ettiği Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti. Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller Anthony Nwakaeme (2), Ekuban ve Onazi'den geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında evinde lider Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor, karşılaşmayı 4-0 kazandı.
Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri; 3'te Ogenyi Onazi, 25 ve 45+3'te Anthony Nwakaeme, 90+2'de Ekuban kaydetti.
Öte yandan G.Saray'da Belhanda, 30. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Sarı-kırmızılılar, ligdeki ilk mağlubiyetini alırken, 9 puan kaldı. Karadeniz temsilcisi ise 7 puana yükseldi.
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