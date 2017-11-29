Galatasaray ter attı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Sivas Belediyespor'u 5-1 mağlup etti.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Sivas Belediyespor ile karşı karşıya geldi.
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçta ilk gol 4. dakikada Yasin Öztekin'le geldi.
İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı. Sarı-Kırmızılı ekip soyunma odasına 1-0 önde gitti.
İkinci yarıya Galatasaray oyuncu değişikliği ile başladı. Feghouli kenara gelirken Emrah Başsan dahil oldu.
Emrah Başsan, 70. dakikada rakip ağları sarsarak skoru 2-0'a getirdi. 75'te bir kez daha sahne alan Yasin Öztekin, fark 3'e çıkardı.
78. dakikada Sivas Belediyesporlu Sinan Akaydın, takımının tek golünü attı.
Sinan Gümüş, 87. dakikada attığı golle farkı yeniden 3'e çıkardı.
Maçın skorunu belirleyen golü, 90'da Eren Derdiyok kaydetti. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Sivas Belediyespor'u 5-1 mağlup etti.
İki gol atan Yasin Öztekin ile 3 asist yapıp bir gol kaydeden Sinan Gümüş maçın öne çıkan isimleriydi.
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