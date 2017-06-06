Cimbom'un gözdesi 2 yıllık imzayı attı!

Cimbom'un gözdesi 2 yıllık imzayı attı!

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İmzayı attı! Yeni takımı...

İmzayı attı! Yeni takımı...

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Başkan 'kal' dedi ancak ayrılmakta ısrarcı!

Başkan 'kal' dedi ancak ayrılmakta ısrarcı!

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Chedjou resmen Başakşehir'de!

Chedjou resmen Başakşehir'de!

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İlk hedef Dzeko!

İlk hedef Dzeko!

Mircea Lucescu’nun Zenit’ten ayrılmasının ardından takımın başına geçen Roberto Mancini, transfer listesini hazırlamaya başladı.
Volkan Demirel müjdeyi verdi

Volkan Demirel müjdeyi verdi

Fenerbahçe’nin kaptanı Volkan Demirel, “Bizim için iyi bir sezon geçmedi. Fenerbahçe’nin başarısı şampiyonluktur. Camiamızdan özür diliyoruz” dedi.
Valbuena'ya servet!

Valbuena'ya servet!

Fenerbahçe, yıldız futbolcunun işini bitirdi. Bu transferle ilgili henüz açıklama yapılmasa da Fransız basını, Valbuena’nın 3 yıl için 10 milyon Euro’dan fazla para alacağını iddia etti.
Transferde sürpriz hamle! Beşiktaş...

Transferde sürpriz hamle! Beşiktaş...

Stoper transferinde tek ayak üzerinde yakalanmamak için alternatif isimlerle de görüşen Beşiktaş Yönetimi, Kasımpaşa’da oynayan Titi’yi tekrar gündemine aldı.

Galatasaray stoperini buldu! 5,5 milyon Euro!

Galatasaray, defansa aradığı ismi Sao Paulo’da buldu. Brezilyalı stoper Maicon'u çok beğenen Tudor’un, hava toplarındaki zaafiyeti bu şekilde kapatacağı ifade edildi. Sarı-kırmızılılar, 5.5 milyon euro vermeye hazır.

Galatasaray stoperini buldu! 5,5 milyon Euro!

Galatasaray savunmanın liderini buldu. Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde de gündeme gelen Brezilyalı stoper Maicon’u listenin başına aldı.

Manchester City’den Mangala’nın yüksek ücreti, Valencia’da Abdennour’dan ise Fransa’da bir takım araması yüzünden vazgeçen Cim-Bom, Maicon’da karar kıldı. Brezilyalı stoper ara transfer döneminde de düşünülmüş, ancak kulübü Sao Paulo futbolcuyu bırakmama kararı almıştı. Galatasaray, 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan sambacının bonservisi için 5.5 milyon euro vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor’un da 1.91’lik futbolcuyu çok beğendiği ve gelmesi halinde yaşanan hava topu zaafiyetine çare olacağı  raporunu verdiği bildirildi. Sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki oyuncu için girişimlerini hızlandırırken, futbolcuyla ilgili herhangi bir pürüzün bulunmadığı ve kulüpler arasındaki temasların sürdüğü vurgulandı.

Sarı-kırmızılılar, sağ bek ve sol bek için çalışmalarını sürdürürken sol bölge için düşünülen Gael Chichy için temasta bulunuyor. Fenerbahçe’nin de ilgilendiği Fransız oyuncunun yıllığı 2.5 milyon eurodan 3 senelik sözleşme istediği ve görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Manchester City ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki futbolcunun bonservisinin elinde olması kulüplerin iştahını kabarttı.

Galatasaray yıldız ismi elinden kaçırdı!

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Galatasaray stoperini buldu! 5,5 milyon Euro!

Galatasaray stoperini buldu! 5,5 milyon Euro!

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