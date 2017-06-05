Galatasaray sorusuna öyle bir yanıt verdi ki!

Gael Clichy’ye servet!

Galatasaray, tarihinin en pahalı bek transferine hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe ve Liverpool’la yarışa girdiği Manchester City’nin 31 yaşındaki sol beki Clichy için yıllık 3.5 milyon Euro artı imza parası teklif edecek.