Galatasaray Sofiane Feghouli transferinde oyuncu ve kulübüyle anlaştı

Galatasaray, Gomis, Belhanda ve Maicon’un ardından dördüncü transfer bombasını Sofiane Feghouli ile patlatmaya hazırlanıyor. Kulübü West Ham’la 4.5 milyon Euro’ya anlaşan Sarı-Kırmızılılar, Faslı yıldızı Östersunds ile oynanacak rövanş maçına yetiştirmeyi

Transferin flaş kulübü Galatasaray, dördüncü bombasını da patlatmaya hazırlanıyor. Kadrosunu Belhanda, Gomis ve Maicon’la güçlendiren Sarı-Kırmızılılar, şimdi de sağ kanadını Sofiane Feghouli ile takviye etmek için geri sayıma geçti. Galatasaray Yönetimi, 27 yaşındaki yıldızın kulübü West Ham United ile 4.5 milyon Euro bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlarken, oyuncuyla da el sıkıştı.

Cim Bom’un planı, yıldız oyuncuyu Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Östersunds ile 20 Temmuz’da İstanbul’da oynanacak rövanş maçına yetiştirebilmek. Bunun için Galatasaray’ın önümüzdeki günlerde Feghouli’yi UEFA’daki isim listesine eklemesi gerekiyor. Tecrübeli futbolcunun, 13 Temmuz’daki ilk maçın ardından İstanbul’da takıma katılması bekleniyor.

Slaven Bilic onay verdi

Bu arada Feghouli’nin West Ham United’da hocalığını yapan Slaven Bilic’in de bu transfere onay verdiği öğrenildi. Beşiktaş’ın eski çalıştırıcısı, takımdaki yeni yapılanma doğrultusunda bazı isimlerle yolların ayrılması için yönetimiyle görüşmeler yapmıştı. Kulüp de bu doğrultuda Feghouli’nin satışına sıcak bakıyordu. Galatasaray Yönetimi’nin şimdi ödeme planı üzerinde çalışmalarda bulunduğu belirtiliyor.

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