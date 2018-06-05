Galatasaray Serkan Kırıntılı ile anlaşmaya vardı

Yeni sezonda Fernando Muslera'nın arkasına iyi bir yedek kaleci arayan Galatasaray milli kaleci ile anlaşmaya vardı.

Sarı kırmızılı takımda sezon başında transfer edilen ancak sadece 2 maç forma giyebilen 36 yaşındaki Fransız kaleci Cédric Carrasso'nun sözleşmesi sona erdi.

Takımda 3. kalecisi konumundaki 26 yaşındaki Eray İşcan'ın da 31 Mayıs itibariyle Galatasaray'la olan sözleşmesi bitti.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı kırmızılıların, Atiker Konyaspor'un milli kalecisi Serkan Kırıntılı ile anlaştığı iddia edildi.

Milli takımda Volkan Babacan'ın sakatlanmasıyla kaleye geçen Serkan, İran maçında başarılı kurtarışlarıyla dikkat çekerken, Tunus karşısında yediği goller nedeniyle eleştirilmişti.

Öte yandan İstanbulspor'da başarılı bir sezon geçiren Okan Koçuk için pazarlıklar sürüyor.

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