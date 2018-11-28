"G.Saray'da ne kazanıyorsan 2 katını vereceğiz"

"G.Saray'da ne kazanıyorsan 2 katını vereceğiz"

Galatasaraylı oyuncuya ara transfer dönemi öncesi baş döndüren teklif geldi.
Kadro dışı futbolcuların keyfi yerinde

Kadro dışı futbolcuların keyfi yerinde

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan futbolcular, birlikte fotoğraf çekildiler.
Cimbom'un istediği golcüye Başakşehir de göz dikti

Cimbom'un istediği golcüye Başakşehir de göz dikti

Devre arasında Akhisarspor ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve ismi bir süredir Galatasaray ile anılan Yevhen Seleznyov'a sürpriz bir talip çıktı.
"200 milyon Euro'yu getir, istediğin yere git"

"200 milyon Euro'yu getir, istediğin yere git"

PSG'de mutsuz olduğu konuşulan Neymar, kulübüyle masaya oturdu. Yapılan görüşmede 26 yaşındaki Brezilyalı yıldıza, "Sezon sonunda 200 milyon Euro'yu getir, istediğin yere git" denildi.
İşte Atatürk'ün tuttuğu takım

İşte Atatürk'ün tuttuğu takım

Ankaralı ünlü koleksiyoner Muhammet Yüksel, Mutafa Kemal Atatürk'ün tuttuğu takımı gösteren o belgeyi ortaya çıkardı...
Türkiye'nin en iyi yabancı 11'i

Türkiye'nin en iyi yabancı 11'i

Bilyoner.com, düzenlediği anketle Türkiye’de son 25 yılın en iyi futbolcularını belirledi. İşte Türkiye'nin son 25 yıldaki en iyi yabancılardan oluşan 11'i...
Instagram'ın yeni gözdesi!

Instagram'ın yeni gözdesi!

Instagram'ın yeni gözdesi Olya Abramovich seksi pozlarıyla yürek hoplatıyor.
Barmenlikten modelliğe

Barmenlikten modelliğe

27 yaşındaki Kanadalı Misa Campo, California'da barmenlik yaptığı sırada bir fotoğrafçı tarafından keşfedilerek modelliğe adım attığını açıkladı.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde üst tur umutlarını yitirdi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Lokomotiv Moskova'ya 2-0 mağlup oldu.

Galatasaray Şampiyonlar Liginde üst tur umutlarını yitirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya 2-0 mağlup oldu.

Galatasaray bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama şansını kaybetti.

Lokomotiv'e galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Grzegorz Krychowiak ve 54. dakikada Vladislav Ignatyev kaydetti.

Galatasaray, son maçlar öncesinde 4 puanda kalırken, Lokomotiv Moskova'nın puanı 3 oldu.

D Grubu'nda son haftada Galatasaray İstanbul'da Porto ile karşı karşıya gelecek. Lokomotiv Moskova ise son maçında deplasmanda Schalke ile karşılaşacak.

RUSYA'DA İLK DAKİKALAR DÜŞÜK TEMPODA BAŞLADI

Galatasaray karşılaşmanın 7. dakikasında sol kanattan korner kazandı. Rodrigues, ikinci korneri de yakın direğe doğru kullandı. Savunmanın karşıladığı top yeniden Rodrigues'e geldi. Arka direğe yapılan ortada Ozan Kabak, yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda topu az farkla yandan auta gönderdi.

Mücadelenin 23. dakikasında Galatasaray önemli bir gol fırsatı yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Linnes'in pasına Garry Rodrigues hareketlendi. Rodrigues sıfıra indikten sonra yerden ortasını açtı. Eren Derdiyok gelişne bir vuruşla topu kaleye gönderdi ancak top direğin az farkla yanından auta çıktı.

Lokomotiv ilk tehlikeli pozisyonu 30. dakikada buldu. Sol kanattan paslı kullanılan korner sonrasında top ceza sahasına havalandırıldı. Altıpasa yakın noktada Krychowiak'ın yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

Gelişen Lokomotiv hücumunda Serdar'ın rakibine yaptığı hareketi hakem faul olarak değerlendirdi. Serdar 34. dakikada bu pozisyon sonrasında sarı kart gördü. Serdar bu kart ile Porto maçında cezalı duruma düştü.

SAVUNMADAN SEKEN TOP, MUSLERA'YI YANILTTI

Mücadelenin 43. dakikasında sağ kanattan Lokomotiv atağı gelişti. Farfan'ın ceza sahasına çevirdiği top Krychowiak'a doğru geldi. Grzegorz Krychowiak'ın vuruşunda top Ryan Donk'a çarptı ve Galatasaray ağlarına gitti. Lokomotiv, bu golle Galatasaray karşısında 43. dakikada 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol olmadı ve Lokomotiv ilk 45 dakikayı Galatasaray karşısında 1-0 önde kapattı.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI! BÜYÜK ŞANSSIZLIK

İkinci yarıya Lokomotiv de Galatasaray da ilk yarıdaki 11'leriyle çıktı. 50. dakikada golsüz beraberlikle geçilrid.

Lokomotiv sağ kanattan hücuma çıktı. Smolov, ceza sahasının sağında topu aldı ve topu ceza sahasının içine doğru çevirdi. Ignatyev'in ayağından seken top Serdar Aziz'e çarptı ve Ignatyev'in önünde kaldı. Ignatyev altıpasın içinde Muslera ile karşı karşıya vuruşunu yaptı ve top ağlara gitti. 54. dakikada Ignatyev'in attığı golle Lokomotiv Galatasaray karşısında skoru 2-0'a getirdi.

Fatih Terim ilk oyuncu değişikliğini 59. dakikada gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı takımda bu dakikada Fernando yerine oyuna Sofiane Feghouli girdi.

Galatasaray farkı azaltmak için rakip alanda pozisyon aradı. Sağ kanattan ceza sahasına ortalanan topu Eren Derdiyok indirdi. Garry Rodrigues altıpasta topu kaleye göndermek isterken son anda savunma araya girdi ve top kornere çıktı. 64. dakikada korner sonrasında top Lokomotiv'e geçti.

Lokomotiv, 76. dakikada korner sonrasında tehlikeli bir pozisyon yakaladı. Ceza sahasına gönderilen aldığı pasta Smolov ağlara gönderdi ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

Mücadelenin kalan kısmında her iki ekip de başka gol bulamadı. 90 dakika sonunda Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Fatih Terim'den ocak ayında transfer müjdesi

Fatih Terim'den ocak ayında transfer müjdesi

Ne yaptın Cengiz! Dünya gündemine oturdu

Ne yaptın Cengiz! Dünya gündemine oturdu

Fatih Terim'den çok sert sözler:

Fatih Terim'den çok sert sözler: "TFF bedelini ödemelidir"


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Fatih Terimden ocak ayında transfer müjdesi

Fatih Terim'den ocak ayında transfer müjdesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçı sonrası konuştu.
Ne yaptın Cengiz! Dünya gündemine oturdu

Ne yaptın Cengiz! Dünya gündemine oturdu

Dün gece oynanan Roma-Real Madrid maçında Cengiz Ünder inanılmaz bir gol kaçırdı.
Galatasaray Şampiyonlar Liginde üst tur umutlarını yitirdi

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde üst tur umutlarını yitirdi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Lokomotiv Moskova'ya 2-0 mağlup oldu.
Fatih Terimden çok sert sözler: TFF bedelini ödemelidir

Fatih Terim'den çok sert sözler: "TFF bedelini ödemelidir"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Yuto Nagatomo, Lokomotiv Moskova maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Şampiyonlar Ligini zora soktu

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni zora soktu

UEFA şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında Galatasaray, Almanya deplasmanından Schalke 04 ile karşı karşıya geldi ve sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
Fatih Terim: Galibiyeti hak etmedik

Fatih Terim: "Galibiyeti hak etmedik"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Schalke maçı sonrası konuştu.
Sinan Gümüşten Fatih Terime tavır

Sinan Gümüş'ten Fatih Terim'e tavır

Galatasaray-Schalke 04 mücadelesinin 61. dakikasında Fatih Terim'in kenara aldığı Sinan Gümüş, bu karardan memnun kalmadı.
Cimbom 1 puana duacı

Cimbom 1 puana duacı

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında Galatasaray, İstanbul'da Schalke ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, karşılaşma boyunca etkili olamadı.
Fatih Terimden maç sonu sitem dolu sözler: Onda psikolojik travma var

Fatih Terim'den maç sonu sitem dolu sözler: "Onda psikolojik travma var"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Porto maçı sonrasında konuştu.
İyi oynayan biz, kaybeden biz

İyi oynayan biz, kaybeden biz

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Portekiz temsilcisi Porto'ya konuk oldu.
Leipzig-Beşiktaş maçı Kassainin

Leipzig-Beşiktaş maçı Kassai'nin

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi grubu son maçında deplasmanda Leipzig ile oynayacağı maçı yönetecek hakem belli oldu....
Talisca attığı golün şifresini verdi

Talisca attığı golün şifresini verdi

Beşiktaş'ın beraberlik golünü atarak üst turu getiren Talisca, maç sonunda açıklamalar yaptı....
İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük

"İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük"

Beşiktaş'ın başarılı defans oyuncusu Pepe, maçın ardından açıklamalar yaptı....
Başarının yüzde 51i taraftarın

"Başarının yüzde 51'i taraftarın"

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Porto karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu....
Pepe oynayacak mı?

Pepe oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu Vodafone Park'ta ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve tecrübeli kaleci Fabri ile...
Gol düellosunun galibi Leipzig

Gol düellosunun galibi Leipzig

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası, E, F, G ve H...