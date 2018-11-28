Galatasaray Şampiyonlar Liginde üst tur umutlarını yitirdi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Lokomotiv Moskova'ya 2-0 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya 2-0 mağlup oldu.

Galatasaray bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama şansını kaybetti.

Lokomotiv'e galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Grzegorz Krychowiak ve 54. dakikada Vladislav Ignatyev kaydetti.

Galatasaray, son maçlar öncesinde 4 puanda kalırken, Lokomotiv Moskova'nın puanı 3 oldu.

D Grubu'nda son haftada Galatasaray İstanbul'da Porto ile karşı karşıya gelecek. Lokomotiv Moskova ise son maçında deplasmanda Schalke ile karşılaşacak.

RUSYA'DA İLK DAKİKALAR DÜŞÜK TEMPODA BAŞLADI

Galatasaray karşılaşmanın 7. dakikasında sol kanattan korner kazandı. Rodrigues, ikinci korneri de yakın direğe doğru kullandı. Savunmanın karşıladığı top yeniden Rodrigues'e geldi. Arka direğe yapılan ortada Ozan Kabak, yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda topu az farkla yandan auta gönderdi.

Mücadelenin 23. dakikasında Galatasaray önemli bir gol fırsatı yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Linnes'in pasına Garry Rodrigues hareketlendi. Rodrigues sıfıra indikten sonra yerden ortasını açtı. Eren Derdiyok gelişne bir vuruşla topu kaleye gönderdi ancak top direğin az farkla yanından auta çıktı.

Lokomotiv ilk tehlikeli pozisyonu 30. dakikada buldu. Sol kanattan paslı kullanılan korner sonrasında top ceza sahasına havalandırıldı. Altıpasa yakın noktada Krychowiak'ın yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

Gelişen Lokomotiv hücumunda Serdar'ın rakibine yaptığı hareketi hakem faul olarak değerlendirdi. Serdar 34. dakikada bu pozisyon sonrasında sarı kart gördü. Serdar bu kart ile Porto maçında cezalı duruma düştü.

SAVUNMADAN SEKEN TOP, MUSLERA'YI YANILTTI

Mücadelenin 43. dakikasında sağ kanattan Lokomotiv atağı gelişti. Farfan'ın ceza sahasına çevirdiği top Krychowiak'a doğru geldi. Grzegorz Krychowiak'ın vuruşunda top Ryan Donk'a çarptı ve Galatasaray ağlarına gitti. Lokomotiv, bu golle Galatasaray karşısında 43. dakikada 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol olmadı ve Lokomotiv ilk 45 dakikayı Galatasaray karşısında 1-0 önde kapattı.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI! BÜYÜK ŞANSSIZLIK

İkinci yarıya Lokomotiv de Galatasaray da ilk yarıdaki 11'leriyle çıktı. 50. dakikada golsüz beraberlikle geçilrid.

Lokomotiv sağ kanattan hücuma çıktı. Smolov, ceza sahasının sağında topu aldı ve topu ceza sahasının içine doğru çevirdi. Ignatyev'in ayağından seken top Serdar Aziz'e çarptı ve Ignatyev'in önünde kaldı. Ignatyev altıpasın içinde Muslera ile karşı karşıya vuruşunu yaptı ve top ağlara gitti. 54. dakikada Ignatyev'in attığı golle Lokomotiv Galatasaray karşısında skoru 2-0'a getirdi.

Fatih Terim ilk oyuncu değişikliğini 59. dakikada gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı takımda bu dakikada Fernando yerine oyuna Sofiane Feghouli girdi.

Galatasaray farkı azaltmak için rakip alanda pozisyon aradı. Sağ kanattan ceza sahasına ortalanan topu Eren Derdiyok indirdi. Garry Rodrigues altıpasta topu kaleye göndermek isterken son anda savunma araya girdi ve top kornere çıktı. 64. dakikada korner sonrasında top Lokomotiv'e geçti.

Lokomotiv, 76. dakikada korner sonrasında tehlikeli bir pozisyon yakaladı. Ceza sahasına gönderilen aldığı pasta Smolov ağlara gönderdi ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

Mücadelenin kalan kısmında her iki ekip de başka gol bulamadı. 90 dakika sonunda Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya deplasmanda 2-0 mağlup oldu.