Yusuf Erdoğan imzayı atıyor

Yusuf Erdoğan imzayı atıyor

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Sıcak gelişme! Jose Sosa ve Vida...

Sıcak gelişme! Jose Sosa ve Vida...

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Porto'nun eli kolu bağlı! Aboubakar operasyonu

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Emre Mor transferinde sona gelindi

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'Galatasaray oyuncumu istiyor'

Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, Galatasaray'ın Ukraynalı forvet Seleznyov'u transfer etmek istediğini açıkladı.

Galatasaray oyuncumu istiyor

Galatasaray'ın Ukraynalı forvet oyuncusu Yevhen Seleznov'u transfer etmek istediği öne sürüldü.

Ntv Radyo'da yayınlanan 'Anadolu'da Futbol' programına bağlanan Kardemir Karabükspor teknik direktörü Erkan Sözeri, açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Seleznov'a karşı bir isteği olduğunu söyleyen Sözeri, sözlerine şöyle devam etti:

Seleznyov ile ilgili haberleri medyadan duyuyoruz, kafası karışık. Galatasaray'ın ilgilendiğini bize söyledi, önceden de söylemişti. 3-4 tane de teklif varmış. Kafası rahat olduğunda özellikle 8 Eylül'ü geçtikten sonra kafasını buraya verecektir. Tek bir gerçek var o da aklı karışık. Galatasaray'ın ciddi bir teklifi yok, duyum var. Bunu bize söyleyen oyuncu. Sanırım böyle bir şey var ki bize oraya gitmek istediğini söylüyor. 8 Eylül'e kadar durumuna bakacağız, kalırsa ondan faydalanacağız. Bu transfer olursa biz de yerine hamle yaparız.

Bu arada Ukraynalı futbolcu, Galatasaray resmi hesabını İnstagram hesabından takibe aldı.

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